Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

O técnico gremista disse que o rival a falou "no calor do momento" e exaltou o treinador português.

O Botafogo sofreu nova virada dentro de casa contra um rival direto pela disputa de título do Brasileirão, a quarta derrota seguida do time. Depois do Palmeiras, o Grêmio saiu vitorioso dessa vez na noite de quinta-feira (9).

Na outra partida, o técnico Abel Ferreira garantiu que somente sua equipe conseguiria uma virada como a que foi conquistada. Nesta quinta-feira (9), Renato Portaluppi evitou entrar em polêmica.

Questionado sobre a declaração do português, o técnico gremista disse que o rival a falou “no calor do momento” e exaltou o treinador português.

“Gosto muito do Abel como pessoa e treinador. É um grande treinador. Às vezes, qualquer um na emoção fala algo a mais, mas não dá para discutir a qualidade do Abel”, disse.

“Realmente, é uma coisa muito difícil, não digo impossível, do jeito que o Palmeiras e Grêmio viraram. Muito difícil, falou no calor do jogo, comigo tem muito crédito como treinador e pessoa. Na emoção, a gente fala alguma coisa a mais”, completou.

Restando cinco rodadas para o fim do Brasileirão, há um empate triplo no topo do torneio entre Botafogo, Grêmio e Palmeiras, os três com 59 pontos, mas o Alvinegro tendo um jogo a menos.

