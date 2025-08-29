Política A rede social X, de Elon Musk, está cobrando cerca de R$ 10 mil de Carla Zambelli

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Trata-se de condenação imposta à deputada em processo aberto em 2024. (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

Os advogados do X (antigo Twitter), rede social cujo dono é Elon Musk, apresentaram à Justiça do Distrito Federal pedido para que Carla Zambelli pague, em até 15 dias, R$ 10.133,97.

Trata-se de condenação imposta à deputada em processo aberto em 2024. Zambelli processou o X após receber mensagens desabonadoras de eleitores críticos ao seu trabalho.

O problema é que Zambelli, após fugir do Brasil, não compareceu às audiências marcadas pela Justiça. Assim, além de ter seu caso extinto por desídia, ela foi condenada por litigância de má-fé.

Prisão

A Justiça da Itália decidiu que Carla Zambelli seguirá presa. A decisão foi divulgada um dia após a deputada federal passar por audiência com três juízes no país europeu.

Em documento, a Corte de Apelação do país alega que existe o “grau máximo” de perigo de fuga de Zambelli caso ela seja solta. Por conta disso, decidiram que a prisão deve ser mantida.

Os juízes analisaram laudos médicos e decidiram que a deputada tem condições de seguir em uma prisão.

Para eles, o perito médico avaliou “em termos gerais e abrangentes, que a equipe que trabalha na unidade onde a paciente está internada garante a administração correta de terapias farmacológicas, o monitoramento básico e especializado constante da saúde e a administração correta e consistente das terapias estabelecidas.”

A Justiça italiana analisa o pedido de extradição feito por autoridades brasileiras. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitou a extradição de Zambelli, condenada duas vezes pela Corte.

A deputada deixou o país antes de ser presa e a defesa solicitou às autoridades italianas que ele aguarde pela decisão em liberdade, o que foi recusado. Zambelli seguirá presa até ser extraditada ou não, conforme nova decisão da Justiça do país.

Na quarta-feira (27), o advogado da deputada afirmou ao blog que o responsável pela perícia feita pelo estado italiano falou por cerca de dois minutos e disse que Zambelli “pode continuar em cárcere, não teve porque, como ou onde”, ao tratar de justificativas.

Segundo Pagnozzi, o procurador de Justiça da Itália alertou aos juízes sobre o risco de fuga da brasileira, o que ele negou.

“Ela não tem nem passaporte italiano, nem passaporte brasileiro e não tem dinheiro porque o Alexandre de Moraes (ministro do STF) bloqueou as contas dela e do marido. Então, ela não tem como ir para outro lugar”, disse. (Com informações do colunista Anselmo Gois, do jornal O Globo)

