Sábado, 30 de agosto de 2025

Política “Como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo”, diz Lula sobre Verissimo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

O presidente destacou os "múltiplos talentos" de Verissimo

O presidente destacou os "múltiplos talentos" de Verissimo. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do escritor, cronista e cartunista gaúcho Luis Fernando Verissimo, ocorrida no início da madrugada deste sábado (30) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em razão de complicações causadas por uma pneumonia.

Lula destacou os “múltiplos talentos” de Verissimo e disse que o escritor “soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo”.

“Luis Fernando Verissimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou aos 88 anos de idade. Dono de múltiplos talentos, cultivou inúmeros leitores em todo o Brasil com suas crônicas, contos, quadrinhos e romances. Criou personagens inesquecíveis, a exemplo do Analista de Bagé, As Cobras e Ed Mort. Sua descrição bem humorada da sociedade ganhou espaço nas livrarias e na TV, com a Comédia da Vida Privada. E, como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo e defender a democracia. Eu e Janja deixamos o nosso carinho e solidariedade à viúva Lúcia e a todos os seus familiares”, escreveu o petista nas redes sociais.

