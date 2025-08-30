Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite decreta luto oficial de três dias no Estado pela morte de Luis Fernando Verissimo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Leite disse que Verissimo é "autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro"

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Leite disse que Verissimo é "autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou, na manhã deste sábado (30), a morte do escritor, cronista e cartunista gaúcho Luis Fernando Verissimo e decretou luto oficial de três dias no Estado.

Verissimo morreu no início da madrugada deste sábado, aos 88 anos, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele estava internado desde 11 de agosto na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“Com enorme pesar, recebo a notícia do falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros. Autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro, Verissimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor. Em reconhecimento à sua trajetória e contribuição à cultura, decreto três dias de luto oficial no Estado. O Rio Grande do Sul se despede de um gênio da escrita, mas suas histórias seguirão entre nós, pois são imortais”, afirmou o governador nas redes sociais.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Justiça do Trabalho gaúcha determina que mulher negra seja indenizada após médico tocá-la no braço e dizer que “a cor não pega”
“Como poucos, soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo”, diz Lula sobre Verissimo
https://www.osul.com.br/governador-eduardo-leite-decreta-luto-oficial-de-tres-dias-no-estado-pela-morte-de-luis-fernando-verissimo/ Governador Eduardo Leite decreta luto oficial de três dias no Estado pela morte de Luis Fernando Verissimo 2025-08-30
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul
Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer
Porto Alegre Porto Alegre decreta luto oficial em memória do escritor Luis Fernando Verissimo
Inter Inter lamenta a morte de Luis Fernando Verissimo, torcedor do clube, e relembra texto sobre Mundial
Grêmio Há 30 anos, o Grêmio conquistava o bicampeonato da Copa Libertadores da América
Inter Inter encara o Fortaleza em busca de reação e alívio na crise no Brasileirão
Política “O Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente”, diz líder do PSD no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio enfrenta o Flamengo no Brasileirão neste domingo no Maracanã
Mundo Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo
Grêmio Grêmio encara o líder Flamengo no Maracanã em busca de redenção no Campeonato Brasileiro
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Início de setembro será marcado por temporais isolados no Rio Grande do Sul

Expointer Com maior número de expositores da história, Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta novidades na Expointer

Expointer A Casa da Sanidade: Fundesa inaugura sede e transforma prevenção em política de Estado

Agro Troféu Destaques do Agro revela a potência do campo em diferentes áreas de atuação