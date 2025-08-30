Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite decreta luto oficial de três dias no Estado pela morte de Luis Fernando Verissimo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Leite disse que Verissimo é "autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro" Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Leite disse que Verissimo é "autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou, na manhã deste sábado (30), a morte do escritor, cronista e cartunista gaúcho Luis Fernando Verissimo e decretou luto oficial de três dias no Estado.

Verissimo morreu no início da madrugada deste sábado, aos 88 anos, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele estava internado desde 11 de agosto na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“Com enorme pesar, recebo a notícia do falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos. O Rio Grande do Sul e o Brasil perdem um dos grandes nomes da literatura nacional, cuja obra marcou gerações de leitores com sacadas inteligentes e um humor peculiar para falar dos nossos desafios como brasileiros. Autor de crônicas inesquecíveis e criador de personagens que se tornaram parte do imaginário brasileiro, Verissimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor. Em reconhecimento à sua trajetória e contribuição à cultura, decreto três dias de luto oficial no Estado. O Rio Grande do Sul se despede de um gênio da escrita, mas suas histórias seguirão entre nós, pois são imortais”, afirmou o governador nas redes sociais.

