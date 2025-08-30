Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Justiça do Trabalho gaúcha determina que mulher negra seja indenizada após médico tocá-la no braço e dizer que “a cor não pega”

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15 mil

Foto: Divulgação
A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15 mil. (Foto: Divulgação)

A 4ª Turma do TRT4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) condenou uma cooperativa médica a indenizar uma auxiliar de hospedagem negra após um episódio de injúria racial cometido por um pediatra. A decisão manteve o dever de reparação reconhecido pela juíza Daniela Elisa Pastório, da 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Conforme o processo, a auxiliar aguardava para registrar o ponto quando um médico a tocou no braço e falou que “isto não teria problema porque a cor não pega”. Na sequência, ele saiu cantando uma música de carnaval no mesmo sentido e afirmou que “nos dias atuais, isso daria cadeia”.

Segundo informações divulgadas na sexta-feira (29) pela Justiça do Trabalho, mensagens de Whatsapp confirmaram que o caso foi levado aos superiores e também houve registro policial. A cooperativa prometeu prestar auxílio psicológico à funcionária, o que não aconteceu. Três meses depois, a mulher pediu demissão.

A única testemunha ouvida no processo foi a supervisora, que informou ter levado o caso à administradora. A supervisora afirmou que o médico foi chamado, mas não soube  dizer se o comitê de ética da cooperativa investigou a situação e tomou providências em relação ao profissional.

Com base nas provas, a magistrada entendeu que estavam presentes os elementos para a responsabilização da reclamada (o ato ilícito por omissão, o dano moral e o nexo de causalidade entre ambos), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15 mil.

“Houve uma denúncia grave feita pela autora, que deveria ter sido diligentemente investigada pela reclamada, ao que não procedeu. A situação foi repassada à administradora, mas não há qualquer prova a respeito de eventual encaminhamento ao comitê de ética e muito menos que a autora tenha sido ouvida por esse comitê, ou mesmo por tal administradora”, ressaltou a juíza.

As partes recorreram da decisão. A empregada para aumentar o valor da indenização, e a cooperativa, para afastá-la. Ambos os recursos não foram providos.

Para a relatora do acórdão, desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse, é inquestionável que os fatos narrados pela trabalhadora são graves, suficientes para lesionar seus direitos de personalidade, e deveriam ter sido apurados pela reclamada.

“Observo que a reclamante juntou prints de mensagens enviadas pelo Whatsapp, noticiando o ocorrido à sua superiora hierárquica, bem como registrou boletim de ocorrência a respeito dos fatos. Ainda, registrou a ocorrência em canal de denúncias da ré. Entendo que a reclamante obteve êxito em comprovar os requisitos para o dever de indenizar pela reclamada, nos termos dos artigos 5º, X da Constituição Federal e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil”, concluiu a magistrada.

O desembargador André Reverbel Fernandes acompanhou a relatora. Já o desembargador João Paulo Lucena votou para aumentar o valor da indenização para R$ 30 mil. Não houve recurso da decisão.

