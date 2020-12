Mundo A Rússia aprova o uso da vacina Sputnik V em pessoas com mais de 60 anos

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Rússia foi o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19, em agosto.(Foto: The Russia Direct Investment FU/Divulgação)

O Ministério da Saúde da Rússia aprovou no sábado (26) o uso da Sputnik V, vacina desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra a Covid-19, em pessoas com mais de 60 anos. A imunização já começou no país, mas era indicada para pessoas entre 18 e 59 anos.

“O Ministério da Saúde aprovou mudanças nas instruções de uso. Assim, os cidadãos com mais de 60 anos também poderão ser vacinados contra o coronavírus “, disse Mikhail Murashko, ministro da Saúde, à emissora Russia-24. Murashko acrescentou que a vacina foi considerada segura e eficaz para os mais velhos. “Foram realizados estudos clínicos sobre o uso da vacina em pessoas com mais de 60 anos. O exame confirmou sua segurança e eficácia”.

Segundo o Instituto Gamaleya, a vacina Sputnik V tem eficácia de 91,4% e protegeu todos os participantes vacinados de casos graves da doença em testes clínicos. Os dados ainda não foram publicados em revista científica. Quando essa publicação é feita, isso significa que o estudo foi revisado e validado por outros cientistas.

A Rússia foi o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19, em agosto. Em outubro, o país anunciou uma segunda candidata. Outras farmacêuticas também testam vacinas na terceira fase. Até agora, só as vacinas desenvolvidas por Oxford e Pfizer tiveram dados publicados.

No Brasil, quatro vacinas estão sendo testadas em última etapa: as de Oxford, da Pfizer, da Sinovac e da Johnson. Os governos da Bahia e do Paraná firmaram contratos com a Rússia para produzir a Sputnik V em solo brasileiro, mas a produção ainda não começou.

Suspensão de viagens

As autoridades russas ordenaram que passageiros vindos do Reino Unido permaneçam em quarentena por duas semanas a partir da chegada. A medida entra em vigor neste sábado, dia 26. No início desta semana, a Rússia suspendeu voos diretos do Reino Unido depois que uma nova cepa do coronavírus 70% mais transmissível se espalhou por Londres e partes da Inglaterra.

O pedido da agência de segurança sanitária Rospotrebnadzor publicado nesta sexta-feira, 25, no portal de informações oficiais obriga a todos os que viajam do Reino Unido a permanecer em isolamento por 14 dias após sua chegada à Rússia. Dezenas de países proibiram voos do Reino Unido ou anunciaram restrições de viagem. Os Estados Unidos exigirão que os passageiros das companhias aéreas da Grã-Bretanha façam um teste covid-19 negativo antes de seu voo a partir de segunda-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo