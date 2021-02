Mundo A Rússia impulsiona notícias falsas para promover sua vacina e criticar rivais

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Veículos de comunicação russos ligados ao governo elogiam a Sputnik V. (Foto: Governo de Corrientes/Divulgação)

Agências de notícias russas ligadas às campanhas de desinformação durante as eleições nos Estados Unidos têm agora uma nova meta: convencer os países latino-americanos de que a vacina russa contra o novo coronavírus é melhor do que as suas concorrentes americanas e europeias. É o que afirmam pesquisadores e autoridades do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

A campanha dos russos tem por alvo os países latino-americanos, incluindo o México, que na semana passada fechou um acordo para aquisição de milhões de doses da vacina russa, e a Argentina, que no mês passado começou a vacinar seus cidadãos com a Sputnik V.

O governo russo nega participação na campanha, mas ela tem sido levada a cabo nas redes sociais de língua espanhola por grupos ligados a veículos de comunicação russos e reforçada pela conta no Twitter da embaixada russa na Cidade do México.

A campanha é um novo aspecto das operações de influência dos russos, promovendo sua indústria e a qualidade científica superior à dos seus concorrentes em um momento em que governos estão em uma corrida para vacinar suas populações.

A vacina russa é a mais barata e a mais fácil de transportar se comparadas com as produzidas pela Pfizer e a Moderna, ambas empresas americanas. No entanto, segundo alguns pesquisadores, os ataques das agências russas contra as vacinas ocidentais são desleais.

“Quase tudo que vêm promovendo sobre a vacina é manipulado e sem contexto”, disse Bret Schafer, membro da Alliance for Securing Democracy, grupo de defesa que monitora a desinformação que parte da Rússia. “Cada notícia ou questão negativa envolvendo a vacina fabricada nos Estados Unidos é amplificada, ao mesmo tempo que eles trazem uma enxurrada de matérias positivas sobre a vacina russa”.

Agências de mídia respaldadas pelo governo russo postaram no Facebook e no Twitter centenas de links para notícias e reportagens que sugeriam que as vacinas americanas poderiam ter tido um papel em algumas mortes, disseram os pesquisadores. Por outro lado, elas omitiam notícias veiculadas posteriormente segundo as quais as vacinas provavelmente não tinham nada a ver com as mortes.

“Trata-se de um esforço coordenado que em parte é uma campanha de relações públicas e em parte desinformação. É uma das mais vastas operações que já vimos para promover uma narrativa em torno da vacina na América Latina e parece que tem tido efeito”, disse Jaime Longoria, pesquisador da entidade sem fins lucrativos First Draft, que dá suporte a jornalistas e pesquisadores independentes. “A Rússia criou um discurso que vem se desenvolvendo e até certo ponto tem sido aceito”.

Os pesquisadores rastrearam esforços similares dos russos em países da Europa Oriental que ainda vêm negociando com a Rússia a compra da vacina. Os pesquisadores especialistas em rastrear a desinformação também verificaram que a Rússia adota um discurso similar em várias línguas tendo por alvo países da África Central e Ocidental.

A China também entrou na briga, adotando um tom similar antiamericano no caso da vacina com vistas ao público doméstico. Embora Rússia e China ao que parece não estejam trabalhando juntas, os dois países compartilham interesses que levam ao mesmo tipo de discurso. No mês passado, uma conta no Twitter dedicada à Sputnik V incluiu uma notícia chinesa que afirmava, falsamente, que a mídia dos Estados Unidos se manteve calada sobre as mortes relacionadas à vacina da Pfizer.

Membros da inteligência dos Estados Unidos observaram pela primeira vez um aumento dos esforços russos com foco em comunidades de língua espanhola em agosto, quando o presidente Vladimir Putin anunciou a aprovação da vacina. Desde então a campanha russa tem se intensificado, segundo dois oficiais da inteligência.

Membros do Departamento de Estado descreveram a campanha de influência dos russos como uma combinação de agências de mídia financiadas pelo Estado destacando notícias sobre os perigos das vacinas americanas e ao mesmo tempo promovendo informações entusiasmadas sobre a vacina produzida na Rússia.

No mês passado circulou no Departamento de Estado um informe descrevendo os esforços da Rússia. Segundo o porta-voz do departamento, a Rússia tenta promover sua própria vacina ao mesmo tempo que procura “disseminar a desconfiança” das vacinas ocidentais nos Estados Unidos.

Ao analisar mais de mil contas de origem russa no Twitter, o Global Engagement Center, órgão do Departamento de Estado americano, verificou que as contas em língua espanhola estão fortemente engajadas na campanha russa, o que “prejudica o esforço global coletivo para pôr fim à pandemia”, disse o porta-voz.

A campanha de influência no México foi a que deixou mais evidentes os esforços das agências ligadas ao Kremlin. Ela foi diferente de outras campanhas de desinformação russas. As companhias de mídia social se tornaram mais agressivas nas medidas para extirpar a desinformação. As operações russas têm se concentrado em promover reportagens seletivas que fogem à verdade em vez de rejeitá-las.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo