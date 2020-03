Notícias A Secretaria da Educação suspendeu até o começo de abril todas as suas atividades presenciais, inclusive o funcionamento das 2 mil e 500 escolas estaduais gaúchas

Objetivo é reduzir as chances de propagação do coronavírus em ambientes propícios a aglomerações. (Foto: Arquivo/EBC)

Até o dia 3 de abril, todas as atividades presenciais desenvolvidas da Seduc (Secretaria da Educação) estão suspensas no Rio Grande do Sul, a fim de reduzir as chances de propagação do coronavírus em ambientes propícios a aglomerações. A medida entrou em vigor nessa segunda-feira, prevendo um total de 12 dias de paralisação nas 2,5 mil escolas da rede estadual e rotinas administrativas ligadas ao setor.

“A suspensão foi definida por meio do Memorando Circular Nº 3/2020 e está amparada no Decreto Estadual 55.118, que suspende as aulas nas escolas estaduais e estabelece regime excepcional de teletrabalho para os servidores, bem como no Decreto 55.128, que declara situação de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do Sul”, ressaltou o site oficial www.estado.rs.gov.br.

Já no que se refere à alimentação, a decisão deixa a critério das instituições de ensino o fornecimento da merenda em casos de vulnerabilidade social, cabendo ao diretor de cada escola comunicar à CRE (Coordenadoria Regional de Educação) sobre o cronograma de atendimento.

Os conteúdos que seriam ministrados pessoalmente deverão ser cumpridos por meio de aulas programadas – atividades escolares presenciais ou à distância, previamente elaboradas pelos professores por meio de teletrabalho e com base em conhecimentos já abordados em sala, abrangendo um conjunto de aulas a serem cumpridas pelos estudantes. A entrega das atividades dos alunos será feita a partir do dia 3 de abril.

Durante o período de interrupção das aulas presenciais, os professores estão recebendo materiais de estudo de formação continuada e participando de um curso para discussões e elaboração do Currículo Referência da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Atualmente, mais de 14 mil professores participam das atividades, via Portal da Secretaria da Educação.

Documentos

Aposentadorias, certidões de tempo de contribuição e declarações de regime jurídico para os professores e servidores de Porto Alegre poderão ser consultadas por e-mail. Para os servidores e professores do interior do Estado, o contato ocorre pela Coordenadoria Regional de Educação, por site, redes sociais ou também e-mail: simone-goron@seduc.rs.gov.br.

O Informe de Rendimentos para a declaração do Imposto de Renda pode ser acessado no Portal do Servidor. Para professores e servidores de Porto Alegre, detalhes pelo mesmo e-mail antes mencionado. Para os servidores e professores do interior do Estado, o contato pode ser feito com a Coordenadoria Regional de Educação por site, e-mail ou redes sociais.

Quanto ao auxílio funeral, as informações para professores e servidores de Porto Alegre estarão disponíveis pelo e-mail angela-rocha@seduc.rs.gov.br. Para os servidores e professores do interior do Estado, o contato pode ser feito com a Coordenadoria Regional de Educação, por e-mail, site ou redes sociais.

A mudança de nível de professores e servidores tem prazo até 31 de março. Para as escolas de Porto Alegre, é necessário solicitar o formulário de orientações pelo e-mail cristiane-lima@seduc.rs.gov.br.

Para os servidores e professores do interior do Estado, o contato pode ser feito com a Coordenadoria Regional de Educação, por e-mail, site ou redes sociais. Já a Central de Matrículas da Secretaria da Educação atenderá somente pelo e-mail central-portoalegre@seduc.rs.gov.br.

