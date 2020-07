O Avaí terminou a primeira fase do Catarinense na liderança, seguido de Brusque, Figueirense, Marcílio Dias, Criciúma, Juventus, Joinville, Chapecoense, Concórdia e Tubarão – os dois últimos disputam o mata-mata da degola. Confira os confrontos das quartas de final: Avaí x Chapecoense, Brusque x Joinville, Figueirense x Juventus e Marcílio Dias x Criciúma.

Pico

O secretário de Saúde, André Motta Ribeiro, disse nesta terça (7) que não há sinalização de que Santa Catarina tenha chegado ao pico da pandemia. Em entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, Ribeiro falou ainda sobre a adoção de medicamentos supostamente preventivos adotados por prefeituras no combate ao coronavírus.

Ele disse ainda que os pacientes com suspeita de Covid-19 precisam ser diagnosticados corretamente, monitorados e destacou que cada paciente apresenta um quadro individual.

“Apesar de nós termos alguns locais mostrando ter benefício com algum tipo de abordagem, o fundamental disso é que a decisão é do médico, do paciente. Mas até esse momento, não existe nada cientificamente comprovado para a prevenção”, afirmou.