Em uma nota enviada à imprensa, a OMS afirmou ter sido informada pela China “em 6 de julho sobre um caso de peste bubônica registrado na Mongólia Interior”. A agência internacional de saúde destaca que a peste é “rara” e que geralmente se encontra em certas regiões do mundo onde ainda é endêmica.

“A peste bubônica esteve e está conosco há séculos”, disse aos jornalistas Margaret Harris.

Durante a última década, a China informou esporadicamente de alguns casos, acrescentou a OMS.

A peste bubônica é transmitida de animais a humanos por picaduras de pulgas infectadas ou pelo contato direto com cadáveres de pequenos animais infectados. Não se transmite facilmente entre humanos.

Ameba

Nos Estados Unidos, autoridades de saúde da Flórida confirmaram um caso de uma rara ameba “comedora de cérebros”.

O caso é muito raro. Funcionários do Departamento de Saúde do estado confirmaram que uma pessoa do condado de Hillsborough contraiu Naegleria fowleri, uma ameba unicelular microscópica que causa infecção no cérebro. Essa ameba costuma habitar ambientes de água morna e entra no corpo humano pelo nariz.

Esse tipo de infecção (meningoencefalite amebiana primária) é mais comum em estados do sul dos EUA, mas ainda assim é muito rara: foram 37 casos na Flórida desde 1962. Porém, suas consequências são potencialmente fatais, então o governo estadual emitiu um alerta para os moradores de Hillsborough na sexta-feira passada (3).

Casos de infecção por Naegleria fowleri são mais comuns nos meses mais quentes do ano e geralmente acontecem em rios, lagoas e canais. Os contaminados apresentam náusea, vômito, febre, rigidez na nuca e dores de cabeça. A maioria morre em até uma semana – por isso o alerta para os moradores. No entanto, a doença não é transmitida de uma pessoa para outra, então não há risco de epidemia.