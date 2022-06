Seleção Seleção Brasileira disputa amistoso contra o Japão nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Primeiro treino da Seleção Brasileira no Estádio Nacional de Tóquio, no sábado. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira concluiu, neste domingo (5), a preparação para disputar o amistoso contra o Japão nesta segunda-feira (6). O técnico Tite comandou o último treinamento no Estádio Nacional, em Tóquio, e confirmou a escalação da equipe.

O Brasil entrará em campo com: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Guilherme Arana; Casemiro e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar e Vinícius Júnior.

Tite promoveu quatro alterações em comparação com o time que entrou em campo contra a Coreia do Sul. O comandante também confirmou o experiente Daniel Alves como capitão contra o Japão

O goleiro Alisson entrará no lugar de Weverton, enquanto Éder Militão fica na zaga para a saída de Thiago Silva. Já na lateral esquerda, Guilherme Arena substituirá Alex Sandro, um dos grandes destaques na goleada por 5 a 1. Por fim, Vinícius Júnior, autor do gol na final da Liga dos Campeões, jogará em vez de Richarlison.

Treinando no Japão após golear a Coreia do Sul por 5 a 1, a Seleção Brasileira enfrenta os donos da casa nesta segunda-feira, às 7h20min (de Brasília). A partida amistosa será disputada no Estádio Nacional, em Tóquio.

Estádio Nacional

No sábado (4), a Seleção Brasileira conheceu o Estádio Nacional de Tóquio, palco do amistoso. Em pouco mais de uma hora, o técnico Tite comandou uma atividade tática no gramado da histórica arena.

O Estádio Nacional de Tóquio é um velho conhecido da torcida brasileira. Flamengo, Grêmio e São Paulo sagraram-se campeões mundiais no local, que ainda recebeu jogos de Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Internacional ao longo de sua história.

Recentemente, o Estádio Nacional de Tóquio passou por uma grande reforma, de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Atualmente, as arquibancadas têm capacidade para receber quase 70 mil torcedores. Para este amistoso entre Brasil e Japão, o primeiro da seleção japonesa no local após a reforma, todos os ingressos foram vendidos.

Coreia do Sul

Na última quinta-feira (2), a Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 no Seoul World Cup Stadium, em Seul. E o técnico Tite gostou do que viu. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador elogiou a atuação do Brasil e destacou a união entre os atletas.

“Quando a gente tem atletas que entram e mantém o mesmo nível, alguma coisa de bom essa equipe tem. Quando o atleta entra com o aspecto solidário que teve o Gabriel Jesus… Antes de marcar o gol, ele baixou (a linha) duas ou três vezes e fez cobertura de bola do outro lado, depois chegou na frente. É porque eles se gostam. E quando tem um time que se gosta, ele está muito mais perto de fazer algo a mais”, afirmou Tite.

Esta foi a quarta vitória consecutiva da Seleção Brasileira, que não perde há dez jogos. As informações são do site Lance e da CBF.

