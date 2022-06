Seleção Seleção Brasileira: Tite diz que a lista final para a Copa do Mundo não está fechada, mas “garante” Daniel Alves

Tite também falou sobre a dificuldade em tentar marcar amistosos com seleções europeias. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em entrevista ao podcast “PodPah”, Tite, treinador da Seleção Brasileira, expôs que a lista final para a Copa do Mundo do Catar ainda está aberta, mas praticamente confirmou que o lateral Daniel Alves estará entre os convocados.

“Dani é um extraordinário tecnicamente, ele tem que cuidar do aspecto físico para estar na sua melhor forma. E eu brinquei com ele ‘Dani, tu não vai estar na Copa só por um motivo: se fisicamente não estiver nas melhores condições e disputando um campeonato de nível alto’”, afirmou.

O técnico completou: “Vai afunilando (a lista), mas está aberta. Nós demos oportunidades para 77 atletas nesse ciclo.”

César Sampaio, auxiliar técnico da seleção, também participou do podcast e comentou sobre a convocação de jogares novos: “É mais difícil agora, mas estamos sempre abertos. Nossa preocupação é levar o atleta que esteja no melhor momento. Temos a lista larga e a nossa responsabilidade é prezar por ela, mas o atleta que tiver sobressaindo na posição temos que observar. Porém são poucos amistosos e as chances ficam menores.”

O treinador esteve presente na Neo Química Arena, no último domingo, no jogo entre Corinthians e Goiás.

Ainda na entrevista, Tite falou sobre a dificuldade em tentar marcar amistosos com seleções europeias e revelou sondagens de clubes do Velho Continente:

“Nós tentamos fazer o vice da Euro (Inglaterra) enfrentar o vice da Copa América, que foi o Brasil. E não foi possível, não deixaram. Eu gostaria de enfrentar a Itália, a Inglaterra, a Alemanha. É muito complicado marcar amistoso.”

“Antes de 2018, fui procurado pelo PSG para uma conversa. Durante a Copa do Mundo, o Real Madrid e o Sporting fizeram contato também. E eu não quis, naquele momento queria meu trabalho focado 100% na seleção”, afirmou.

Prestes a liderar o Brasil pela segunda vez em uma Copa do Mundo, Tite analisou o seu amadurecimento no comando da Seleção. Tanto para ele como para César Sampaio, o grupo de hoje está mais preparado para a competição.

“Eu sou um técnico melhor do que era em 2018. Mais maturidade, erros que cometi na seleção, e acertos… Relações humanas com os atletas. Vai ganhar? Não sei. Mas que está muito mais preparada, está”, finalizou Tite. As informações são do jornal O Globo e do site GE.

