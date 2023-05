Geral A semana terá temperaturas mais baixas e elevados volumes de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Nesta segunda (8), o ingresso de uma massa de ar frio e seco afastará a nebulosidade e provocará o ligeiro declínio das temperaturas. (Foto: Fernando Dias/SEAPDR)

A semana que começa terá temperaturas mais baixas e elevados volumes de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico 18/2023, elaborado pela Secretaria da Agricultura, em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Associação Sulina de Crédito e o Instituto Rio Grandense do Arroz.

Nesta segunda (8), o ingresso de uma massa de ar frio e seco afastará a nebulosidade e provocará o ligeiro declínio das temperaturas, de acordo com o boletim. Somente nos setores Norte e Nordeste ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas. Nesta terça (9) e na quarta-feira (10), a presença de ar frio e seco manterá o tempo firme, com temperaturas amenas em todo o Estado.

Os volumes previstos deverão oscilar entre 25mm e 60mm na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul. Nas demais regiões, os totais esperados serão mais elevados e deverão variar entre 70mm e 90mm, podendo superar 125mm em municípios das Missões, do Vale do Uruguai e do Planalto.

O domingo (7) foi de chuva forte em Porto Alegre e em diversas partes do RS. Segundo a MetSul Meteorologia, apenas entre a 19h e 22h deste domingo, a chuva atingiu “25mm em alguns bairros de Porto Alegre. Considerando a média histórica de precipitação de maio, de 112,8 mm, choveu em apenas três horas 22% da média climatológica do mês todo na cidade”.

No início da noite deste domingo, a MetSul chegou a divulgar um alerta “para o risco de chuva forte ou torrencial com possibilidade de temporal no começo da noite em Porto Alegre e região metropolitana. Não se pode descartar granizo e vento forte. Evite sair à rua na próxima hora em Porto Alegre e região metropolitana e se estiver na rua procure um local seguro ante o risco alto de chuva forte a intensa e/ou de tempestade”.

Ainda de acordo com a MetSul, uma massa de ar mais seco e frio associada à alta pressão ingressa no Rio Grande do Sul, “afasta a frente fria, a nebulosidade diminui e o sol aparece ao longo desta segunda em todas as regiões. Será uma jornada de temperatura agradável, mas esfria à noite, quando ocorrem as mínimas. A sensação será de frio em algumas cidades na noite desta segunda com marcas de 12ºC a 13ºC em várias cidades. De terça em diante, sob a influência de ar mais seco e com tempo mais aberto, o que favorece um maior resfriamento noturno as noites tendem a ser mais frias. Mínimas ao redor ou abaixo de 10ºC vão predominar na maior parte dos municípios gaúchos da terça até o sábado. As tardes, por sua vez, tendem a ser agradáveis com máximas em torno ou pouco acima de 20ºC”.

Já segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), até as 10h desta segunda-feira (8), “as condições meteorológicas estarão favoráveis a ocorrência de chuvas de intensidade moderada a forte, trovoadas, possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h, em áreas isoladas da metade Norte, incluindo Porto Alegre e região metropolitana, do Rio Grande do Sul; áreas do Sul, Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina; e Oeste e Sudoeste do Paraná”.

