Colunistas A sociedade como prioridade

Por Ernani Polo | 2 de fevereiro de 2021

Um dos maiores desafios da gestão pública é definir prioridades. No caso da Assembleia Legislativa, essa orientação é definida sempre no início do ano — a partir de uma agenda de ações e iniciativas. No início de 2020, quando assumimos a presidência da Casa, nossa orientação era clara: precisávamos ampliar a competitividade do Rio Grande do Sul, que perdia posições nos índices econômicos e sociais para outros estados.

Pouco depois, ocorreu algo que jamais poderíamos ter planejado: a pandemia e seus reflexos na vida das pessoas. Mas isso não mudou nossas convicções. Muito pelo contrário: nunca as iniciativas de estímulo à competitividade foram tão importantes. E os deputados e deputadas seguiram seu trabalho, se adaptando aos novos tempos. Não paramos nenhum dia, implementando um sistema que permitisse votações remotas, reuniões e eventos virtuais.

De forma pioneira, a Assembleia lançou em março o Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, congregando o Poder Público e diferentes setores para encontrar caminhos para salvar vidas e manter a economia girando. Promovemos debates sobre competitividade e encontros para debater as potencialidades das regiões. Em centenas de reuniões, estabelecemos um diálogo franco e sério para que a interlocução do Parlamento tivesse eco frente a outros Poderes.

O Parlamento não parou. Foram inúmeras as ações da Casa do Povo para ajudar o Rio Grande a trilhar o caminho da superação. Destinamos mais de R$ 36 milhões ao governo do Estado para o combate à Covid e apoiar a educação pública, além de R$ 10 milhões para o combate à estiagem. Economizamos quase R$ 190 milhões. Mantivemos a programação cultural, apoiando e valorizando as artes, e levamos informação ao Estado. E deixamos legados como o Censo 2020-2021 – O Rio Grande após a Pandemia, que retrata as dificuldades e o papel dos governos para a retomada da economia.

Olhando para o começo, temos a certeza de que nossos esforços não foram em vão. Cumprimos a missão da boa política, do diálogo, do trabalho, da busca de soluções para um Rio Grande melhor e mais competitivo. Tivemos atitude e coragem para que o Parlamento estivesse ao lado da sociedade no momento em que ela mais precisava. E essa, verdadeiramente, é a prioridade que devemos sempre seguir.

Deputado estadual (Progressistas) e presidente da Assembleia Legislativa (2020-2021).

