Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Novo comando do Congresso terá diálogo mais intenso com o presidente da República. (Foto: Divulgação/PP)

É inegável que a eleição no Congresso Nacional fortalece o diálogo entre os Poderes, mas em especial do Legislativo com o Executivo e com o presidente Jair Bolsonaro.

Arthur Lira (PP-AL), novo presidente da Câmara dos Deputados, prometeu diálogo e participação das bancadas na definição da pauta de votações. Afirmou claramente: “O Brasil não aguenta mais brigas, temos que fazer de 2021 um ano diferente”.

Perfis de Arthur Lira e Rodrigo Maia

Arthur Lira, novo presidente da Câmara dos Deputados, foi eleito em 2018 com 143.858 votos em Alagoas, que possui 2,212 milhões de eleitores.

Seu antecessor Rodrigo Maia (DEM) foi eleito para a Câmara com 74.232 votos pelo Rio de Janeiro, que possui 12,394 milhões de eleitores.

Vitória robusta de Rodrigo Pacheco

No Senado, a vitória do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi avassaladora. Eleito com 57 dos 78 votos, ele comandará a Casa no biênio 2021-2022.

A senadora Simone Tebet obteve 21 votos. Já Major Olimpio (PSL-SP), Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e o gaúcho Lasier Martins (Podemos) retiraram suas candidaturas e apoiaram Tebet antes da votação.

Incoerência do prefeito de São Paulo

Assessor de Assuntos Internacionais da presidência, Filipe Martins, reforçou a crítica à incoerência do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que restringiu a circulação da população de sua cidade e foi ao Rio de Janeiro para assistir a final da Copa Libertadores, sábado passado, no Maracanã:

“Ninguém quer impedir Bruno Covas de ir ao estádio com o filho. Tudo o que queremos é que ele deixe de aplicar a si mesmo um critério diferente do que aplica à população paulistana e que pare de impedir pais e filhos de trabalharem pela sobrevivência e dignidade de seus familiares”.

FAB presente no apoio à Saúde

Os dados são da Força Aérea Brasileira: do dia 8 ao 29, a FAB somou mais de 915 horas de voo em apoio à Operação Covid-19. Já foram transportadas 968 toneladas de carga e transferidos 349 pacientes para outros Estados.

Hora de enfrentar déficit municipal

Os contribuintes da capital gaúcha terão de arcar, neste ano, com o déficit da descontrolada previdência dos servidores municipais, que custará aos cofres públicos R$ 1,7 bilhão.

Para estancar esse prejuízo, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, encaminhou ontem uma mensagem retificativa ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Município que trata da aposentadoria dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.

O projeto vai ajustar o sistema em vigor para os servidores públicos municipais da capital. A União e os Estados já fizeram a reforma.

