Tecnologia A TV te espiona? Saiba como desativar o ACR e proteger sua privacidade

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Apesar de parecer diferente dos smartphones e não aparentar coletar dados pessoais, a sua TV pode estar ouvindo e monitorando o que é reproduzido na tela. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vivemos em um mundo cada vez mais conectado à internet, com Smart TVs que oferecem streaming e assistentes virtuais. Marcas como Samsung, LG, Sony e TCL disponibilizam modelos com diversos recursos, mas todas têm algo em comum: coletam dados que podem ser considerados sensíveis.

Apesar de parecer diferente dos smartphones e não aparentar coletar dados pessoais, a sua TV pode estar ouvindo e monitorando o que é reproduzido na tela. Isso ocorre devido a um recurso chamado reconhecimento automático de conteúdo (ACR), que coleta informações sobre o que você assiste.

Nem todas as Smart TVs contam com essa tecnologia, mas grandes marcas como Samsung e LG já ativam o recurso por padrão. Ou seja, desde o primeiro momento em que você liga a TV, ela já começa a coletar dados por meio do ACR.

O que é ACR?

O ACR é um sistema usado pelas fabricantes para identificar o conteúdo exibido na sua TV, coletando imagens e sons reproduzidos. Ele realiza capturas de tela e de áudio do que você está assistindo e cruza essas informações com uma base de dados de filmes, anúncios e outros conteúdos semelhantes. Mas afinal, para que serve exatamente o ACR?

Assim como os sistemas de coleta de dados dos smartphones, o ACR serve para usar essas informações a fim de aprimorar a segmentação de anúncios, contabilizar o número de usuários e até melhorar as recomendações de conteúdo.

Trata-se de um recurso desenvolvido principalmente para beneficiar os fabricantes, mas que talvez não seja tão vantajoso para os usuários de TV.

Você pode estar assistindo a um seriado, filme, reality show, uma partida de futebol ao vivo ou até jogando videogame, o ACR vai capturar esses conteúdos para realizar análises posteriores. Contudo, muitos usuários que não conheciam essa tecnologia passam a se preocupar com questões de privacidade.

Como desativar o ACR na TV? Se você é um usuário que se preocupa com a sua privacidade, saiba que as fabricantes possibilitam que você desative o ACR. O passo a passo para a desativação do ACR é diferente entre as marcas disponíveis no mercado brasileiro.

Veja abaixo como desativar o ACR na TV Samsung:

– No controle remoto, pressione Home;

– Abra a opção “Configurações” e clique em “Geral e Privacidade”;

– Selecione “Termos e Privacidade” (Privacy Choices);

– Clique em “Serviços de Informações de Visualização” (Viewing Information Services) e selecione “Desligado”;

– Confirme em “OK” e pronto, você desativou o ACR da Samsung.

Veja abaixo como desativar o ACR na TV LG

– Clique em Home e no ícone de engrenagem e, depois, selecione “Todas as Configurações”;

– Em seguida, clique em “Geral”, depois em “Sistema” e em “Configurações adicionais”;

– Desative a opção Live Plus, o ACR da LG.

Veja abaixo como desativar o ACR na TV Philco:

De acordo com a assessoria de imprensa da Philco no Brasil, os dispositivos da marca possuem ACR e é possível desativá-lo de duas formas:

– Roku: Nos modelos de sistema Roku, acesse “Settings” e selecione “Privacy”; Em seguida, clique em “Smart TV Experience” e desative a opção.

– Google: Nos modelos Google, você deve acessar “Home”, clicar em “Configurações” e em “Privacidade”; Então, basta desativar o ACR; Em outros modelos, acesse “Home”, clique em “Configurações” e em “Sistema”; Assim, basta clicar em “Privacidade” e desativar a opção.

Em conversa com a assessoria da TCL, uma porta-voz explica que a marca prefere não comentar o assunto. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/a-tv-te-espiona-saiba-como-desativar-o-acr-e-proteger-sua-privacidade/

A TV te espiona? Saiba como desativar o ACR e proteger sua privacidade

2025-07-27