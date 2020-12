Azoulay e Edwards destacaram que quando as escolas e outros centros educacionais foram fechados para evitar a propagação do vírus, os docentes e o pessoal de apoio permaneceram atuando.

À medida que as aulas migraram para a internet, “reinventaram a forma como ensinamos e aprendemos”, disseram. E nos locais em que as escolas reabriram, os professores retornaram “corajosamente” às salas de aula.

Destacando que as escolas são “insubstituíveis”, a Unesco, com sede em Paris, e a IE, com sede em Bruxelas, pediram que os professores estejam entre os primeiros da fila para ser vacinados.

Professores e vacinação no Brasil

O plano nacional de imunização contra a covid-19 do Brasil prevê que os professores estão na fase quatro de vacinação, a última antes da população em geral.

O plano foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta (11). O documento prevê a disponibilização de 108,3 milhões de doses para mais de 51 milhões de pessoas de grupos prioritários, divididos em quatro fases.