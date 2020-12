O secretário-executivo do Ministério da Saúde (MS), Elcio Franco, afirmou que seria “irresponsável” especificar a data de início da vacinação contra a covid-19 sem o registro e aprovação de vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A declaração do número 2 do Ministério da Saúde foi dada em vídeo divulgado no último domingo (13), no canal da pasta no YouTube.

No mesmo dia de divulgação do vídeo, o ministro Ricardo Lewandowski, relator de ações sobre plano de vacinação no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Ministério da Saúde informe, no prazo de 48 horas, as datas de início e término do plano nacional de vacinação contra a covid-19.