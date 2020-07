Porto Alegre A UTI do Hospital Conceição, em Porto Alegre, já está sem vagas para novos pacientes de coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Instituição é vinculada a GHC, que também administra os hospitais Fêmina e Cristo Redentor. (Foto: Divulgação/GHC)

Os 44 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) dedicada a pacientes de coronavírus no Hospital Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, chegaram na manhã desta quinta-feira (16) um índice de 100% de ocupação. Além disso, a estrutura para pacientes internados por outros motivos passou de 90%, acendendo o sinal de alerta para o risco de esgotamento total de sua capacidade de atendimento.

À noite, as UTIs dos hospitais São Lucas da PUCRS, Santa Ana, Restinga, Fêmina, Independência e Vila Nova também “bateram no teto” de 100%, segundo informações da SMS (Secretaria Municipal da Saúde). O Instituto de Cardiologia chegou a 92,86%, o Hospital de Clínicas a 89,33%, o Moinhos a 88,71%, a Santa Casa a 91,09% e o Ernesto Dornelles a 92,5%.

Responsável pela gestão da instituição de saúde e também do Fêmina e do Cristo Redentor, o GHC (Grupo Hospitalar Conceição), já trabalha com a certeza de que precisa solucionar esse quadro de insuficiência. E não se trata apenas da quantidade de leitos de tratamento intensivo, já que também são necessários mais remédios e profissionais. Ou seja, “a UTI do Conceição está na UTI”.

Por enquanto, uma das soluções para amenizar o problema foi prorrogar até a quarta-feira que vem a vigência de algumas medidas restritivas internas. Isso inclui o não atendimento a novos pacientes se o caso não for de Covid-19.

“Neste momento desafiador na assistência à saúde face à expansão da pandemia de coronavírus, o GHC ocupa uma posição de grande responsabilidade, tendo em vista ser considerado referência no atendimento de casos suspeitos e confirmados no Estado do Rio Grande do Sul”, ressalta o site da instituição.

“Neste sentido, desde janeiro de 2020, a instituição vem atuando para qualificar ainda mais o atendimento aos pacientes e as condições de trabalho de seus empregados, com foco na doença, sua prevenção e tratamento”, acrescenta.

“Para isso, o GHC criou um plano de contingência com protocolos para determinar as ações a serem tomadas no enfrentamento da pandemia, envolvendo todas as unidades do Grupo, sendo elas centralizadas no Hospital Conceição. Esses protocolos são sistematicamente atualizados”, finaliza.

Situação local

Em Porto Alegre como um todo, os índices nas UTIs também chegaram a níveis alarmantes: 90,85% de ocupação, sendo de 39,67% leitos para pacientes com coronavírus (252 pacientes com diagnóstico confirmado e mais 44 suspeitos, chegando a 296). Com isso, o prefeito Nelson Marchezan Júnior declarou que o cenário é “muito preocupante” e que buscará alternativas:

“Nesta sexta-feira (17), faremos uma série de reuniões com as diretorias de hospitais de Porto Alegre e com representantes de entidades empresariais. A demanda por UTIs vem aumentando nos últimos dias, apesar da adoção de medidas de restrição de circulação”.

Nesta quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Porto Alegre chegou a 5.860 casos confirmados de coronavírus e 192 mortes pela doença, com sete óbitos registrados nesta quinta. Existem ainda 8.185 casos suspeitos e outros 18.495 foram negativados. Os recuperados já são 2.993.

(Marcello Campos)

