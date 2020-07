A vacina chinesa pode estar disponível no Brasil em janeiro, diz o governador de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou que a vacina chinesa contra o coronavírus pode estar disponível para a população em janeiro do ano que vem. A afirmação foi feita em entrevista à Rádio Itatiaia na manhã desta segunda-feira (27).

À tarde, questionado sobre a declaração, Doria disse que, com o avanço dos testes, “poderemos iniciar a produção da vacina em dezembro e imediatamente na sequência iniciar a vacinação”, caso não haja nenhuma intercorrência no processo.

Toda vacina precisa passar por etapas importantes de estudo até ser aprovada para uso. Após a fase pré-clinica, com testes em animais, há 3 fases de testes em humanos. Os testes precisam comprovar que a vacina é segura, que produz anticorpos e que é capaz de proteger contra o vírus. O Instituto Butantan, de São Paulo, tem um acordo de cooperação com o laboratório chinês Sinovac, que produz a vacina, e é um dos 12 centros que vão coordenar os testes da imunização no Brasil.

“A quantidade necessária para iniciar a imunização da população brasileira, pode ser aplicada já no início de janeiro com o SUS, com aplicação gratuita em toda população. A melhor notícia que poderíamos ter é a vacina”, disse o governador em entrevista concedida à Rádio Itatiaia.

Questionado sobre a declaração que deu à rádio, Doria disse que a vacina poderia ser produzida em dezembro e distribuída no SUS logo depois.