A Johnson & Johnson anunciou, nessa quarta-feira (23), que irá começar os testes de fase 3 da sua candidata à vacina contra a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Essa etapa de testes, que é a última, deverá incluir até 60 mil voluntários em oito países, inclusive no Brasil, e aceitará participantes acima dos 60 anos e com doenças preexistentes. A idade mínima para participar é de 18 anos.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) já havia autorizado, no mês passado, os testes da imunização da Johnson & Johnson no País. A autorização da agência previa a participação de 7 mil voluntários em 7 Estados (Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo). Depois, foi divulgado também um recrutamento de 800 pessoas no Distrito Federal. Não está claro se elas estão incluídas no total inicial.