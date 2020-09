Bem-Estar Rede de Saúde: Gestantes começam a receber kits de produtos para bebê

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Cada kit contém produtos de higiene, banheira, roupas, toalha, manta, berço portátil e fraldas. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 1.315 kits de produtos para bebês nesta quarta-feira (23). Os kits serão repassados às gestantes que realizam o pré-natal nas Unidades de Saúde de Porto Alegre. Doados pela iniciativa privada, fazem parte do Plano Emergencial de Proteção Social Covid-19.

Cada kit contém produtos de higiene, banheira, roupas, toalha, manta, berço portátil e fraldas. As entregas serão realizadas a partir desta quinta-feira (24) para as gestantes em situação de vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico.

