Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Plano foi detalhado a representantes de mais 30 escolas nesta terça-feira. (Foto: EBC)

Representantes de 30 escolas de ensino fundamental e médio de Porto Alegre receberam da prefeitura, na manhã desta terça-feira (22), um detalhamento da proposta de volta às aulas presenciais na capital gaúcha. Além de um calendário, foram apresentados protocolos de segurança sanitária que permitam a retomada. O plano, porém, contraria recomendação do MP (Ministério Público).

A reunião foi parte de uma série que começou na semana passada com proprietários e dirigentes de colégios de educação infantil particulares, públicas e conveniadas, além de empresários do segmento de transporte escolar.

A proposta na íntegra, assim como os protocolos sanitários, pode ser conferida no site oficial www.prefeitura.poa.br.

Dentre os principais itens está o início das aulas para o 3º ano do ensino médio, educação profissional e EJA (educação de jovens e Adultos, o antigo “supletivo”) no dia 5 de outubro.

Para o dia 13 do mesmo mês, está autorizada a alimentação em todas as escolas, além de atividades de apoio. Já as aulas para o ensino fundamental 1 (séries iniciais) têm previsão de retorno no dia 19.

Em 11 de novembro começarão as aulas para o ensino fundamental 2 (séries finais)) e restante do ensino médio. As atividades da educação infantil retornam em 28 de setembro, com abertura para alimentação, atividades de apoio e adaptação.

Dentre os protocolos está o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas nas escolas de ensino fundamental e médio, evitar contato entre as turmas com escalas para intervalos, uso de refeitório, entrada e saída, dentre outras áreas comuns.

Também foi estipulado o limite de uma pessoa por vez em espaços de convivência, como sala dos professores, salas de descanso, evitar a presença de pais, cuidadores e outros visitantes no interior da escola, uso de máscara obrigatória a partir do ensino fundamental 2 e higiene dos ambientes.

Questionamento

Na última quinta-feira (17), o Ministério Público do Rio Grande do Sul emitiu recomendação para que a prefeitura de Porto Alegre não leve adiante a proposta de retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas da cidade. Segundo a promotoria, a decisão contaria o decreto estadual do distanciamento controlado, por meio do qual a capital gaúcha se encontra sob bandeira vermelha (alto risco de coronavírus).

Em caso de inobservância da orientação, o órgão poderá ajuizar ACP (Ação Civil Pública) contra o Executivo. Cabe ressaltar que, pelas diretrizes definidas pelo governo do Estado para o sinal-verde ao retorno gradual e escalonado das atividades “in loco” nas instituições de ensino, um dos requisitos é o de que a cidade esteja, no máximo, sob bandeira laranja (médio risco) no sistema.

“Em caráter preventivo, a medida visa à proteção integral das crianças e dos adolescentes e a evitar eventuais demandas judiciais de responsabilização”, frisou o órgão em seu site. “A recomendação se refere às atividades presenciais de ensino, apoio pedagógico ou cuidados a crianças e adolescentes nas instituições de ensino públicas [municipais, estaduais e federais] e particulares.”

Signatária do documento, a titular da Preduc (Promotoria de Justiça Regional de Educação) em Porto Alegre, Danielle Bolzan Teixeira, também recomenda a adoção de providências para a instituição de um COE-E (Centro de Operação de Emergência em Saúde para a Educação) Municipal em sua rede municipal (incluindo a conveniada) de educação infantil e fundamental.

Ela também orienta o prefeito Nelson Marchezan Júnior e os seus secretários da Educação e da Saúde coíbam a retomada de atividades presenciais em instituições de ensino em situação irregular perante a vigilância sanitária ou que não possuam certificação das condições sanitárias para o atendimento de crianças e adolescentes.

(Marcello Campos)

