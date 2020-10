Mundo A vacina da Universidade de Oxford produz resposta imunológica em idosos e jovens, diz a farmacêutica AstraZeneca

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

De acordo com a farmacêutica, a resposta é similar em adultos mais velhos e mais jovens e há menos reações adversas em idosos. (Foto: Reprodução)

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford produz resposta imunológica similar em adultos mais velhos e mais jovens e tem reações adversas menores entre os idosos, anunciou a farmacêutica AstraZeneca nesta segunda-feira (26). A vacina, produzida em parceria da empresa com a universidade, está sendo testada no Brasil.

Uma vacina eficaz é vista como divisor de águas na luta contra o novo coronavírus, que já matou mais de 1,1 milhão de pessoas, abalou a economia global e impactou a vida de milhões em todo o mundo.

“É animador ver que as respostas imunológicas foram similares entre adultos mais velhos e mais jovens e que as reações adversas foram menores em adultos mais velhos, que têm maior risco de gravidade da doença”, disse um porta-voz da AstraZeneca à agência Reuters. “Esses resultados ajudam a construir a evidência para a segurança e imunogenicidade da AZD1222”, disse o porta-voz, ao usar o nome técnico da vacina.

O porta-voz da farmacêutica se manifestou após a informação ter sido publicada mais cedo pelo jornal The Financial Times. O periódico inglês afirmou que a vacina produziu uma “resposta robusta” em idosos, que são o grupo para o qual a covid-19 traz o maior risco. De acordo com a reportagem, a vacina provoca a produção de anticorpos protetores e de células T em idosos.

Os resultados foram confirmados ao Estadão pelas assessorias da AstraZeneca e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que coordena o braço brasileiro do estudo. De acordo com a farmacêutica, os dados mostraram que a vacina “tem um perfil de tolerabilidade aceitável e é imunogênica, ou seja, produz resposta imunológica em adultos acima de 18 anos de idade, inclusive idosos.”

A empresa disse ainda que foram observadas respostas imunológicas mais fortes após uma segunda dose administrada um mês depois da primeira. As reações locais e sistêmicas da aplicação da vacina diminuíram após a segunda dose.

A notícia de que pessoas mais velhas produzem resposta imunológica com a vacina é positiva porque o sistema imunológico enfraquece com a idade e os mais velhos têm maior risco de morrer com a covid-19. “Muitas vezes as pessoas mais velhas não conseguem produzir a mesma quantidade de anticorpos ou anticorpos tão eficazes quanto uma pessoa mais jovem, pois seu sistema imunológico é mais lento e vulnerável. No caso da vacina de Oxford, se ela se mostrar eficaz, também poderá ser usada nas pessoas idosas”, destacou Soraya Smaili, reitora da Unifesp.

Os exames de sangue que testam a imunogenicidade feitos em pacientes mais velhos parecem corroborar resultados divulgados em julho, que mostraram que a vacina gera “respostas imunes robustas” em um grupo de adultos saudáveis de 18 a 55 anos, disse o Financial Times. O jornal afirmou que detalhes dos novos resultados devem ser divulgados em breve em uma publicação científica.

O fato de a vacina induzir resposta imune não garante que ela seja eficaz no combate à doença. “Para atestar eficácia, precisamos dos resultados de fase 3, em que vamos ver se essa resposta imune é suficiente para proteger da infecção”, esclarece Soraya.

A vacina de Oxford/AstraZeneca é uma das que estão com os testes mais avançados. Ela está na fase 3 dos ensaios clínicos, assim como a da chinesa Sinovac, feita em parceria com o Instituto Butantã, a da Pfizer e da BioNTech. É somente ao final da fase 3 que consegue atestar a eficácia de uma vacina.

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que uma possível vacina ainda não está pronta, mas o governo já prepara a logística de distribuição. Ele acredita que a vacinação pode ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Em entrevista à BBC, Hancock foi questionado sobre a possibilidade de vacinação ainda neste ano. “Eu não descarto (a possibilidade), mas não é a minha real expectativa. O programa (de desenvolvimento da vacina) está indo bem, mas ainda não chegamos lá”, disse ele.

A vacina AZD1222 deve gerar proteção por um ano, segundo declaração feita em junho pelo CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot. A farmacêutica britânica firmou parcerias com fornecedores e governos em todo o mundo, incluindo o Brasil.

Testes no Brasil

Ao todo, 10 mil voluntários participam dos testes da vacina no Brasil, realizados pela (Unifesp). No final de junho, o governo brasileiro anunciou um acordo de cooperação com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca para a produção em território nacional da vacina. O imunizante será fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

