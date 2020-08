O Diário Oficial da União trouxe nesta sexta-feira (7) a prorrogação, por mais 60 dias, da MP (Medida Provisória) 980/2020, que recria o Ministério das Comunicações.

A pasta havia sido incorporada ao Ministério da Ciência e Tecnologia durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, em 2016. A medida provisória, editada em 10 de junho, desmembrou o ministério em dois: o da Ciência, Tecnologia e Inovações e o das Comunicações. A norma altera a Lei 13.844, de 2019, que estabeleceu a organização do governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com a MP 980, o órgão recriado manterá as funções de política pública de comunicação que antes estavam na pasta comandada por Marcos Pontes. A nova pasta passou a incorporar as atividades de comunicação institucional da Presidência da República, até então a cargo da Secretaria de Comunicação (Secom), que foi extinta.

Pelo texto da medida provisória, ficam sob a responsabilidade do novo Ministério das Comunicações as políticas nacionais de radiodifusão, de telecomunicações, os serviços postais, a política nacional de comunicação e divulgação do governo federal, o relacionamento do Executivo com a imprensa, a pesquisa de opinião pública e o sistema brasileiro de radiodifusão pública (Empresa Brasil de Comunicação).

O deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) foi nomeado ministro da pasta recém-criada, e Fábio Wajngarten, que antes ocupava o cargo de secretário de Comunicação Social do governo, é o secretário-executivo.

Com a recriação da pasta das Comunicações, o governo Bolsonaro passou a ter 23 ministérios. As informações são da Agência Senado.