Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Prefeito participou de um encontro virtual com os vereadores da Capital gaúcha Foto: Anselmo Cunha/PMPA Prefeito participou de um encontro virtual com os vereadores da Capital gaúcha. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, se reuniu por videoconferência, no início da tarde desta segunda-feira (15), com os vereadores da Capital.

No encontro, que durou mais de duas horas, foram abordados o novo decreto que revisa as medidas de flexibilização das atividades econômicas na cidade, publicado na tarde desta segunda no Diário Oficial do Município, a evolução da pandemia do coronavírus e as ações do governo no combate à Covid-19. O chefe do Executivo reiterou que os critérios que vêm sendo adotados pela prefeitura são baseados no ritmo de aumento da ocupação de leitos de UTI.

“A velocidade com que cresce a ocupação de leitos de UTI determinou a necessidade de novas restrições. Essas novas medidas visam conter a evolução”, disse Marchezan. Ele acrescentou que não houve precipitação na flexibilização e que, ao serem liberados alguns setores para o retorno às atividades, foi dito que, se houvesse necessidade, poderiam ocorrer restrições novamente. “Iniciamos as medidas de distanciamento social em 16 de março, e esse tempo foi muito importante para organizar e estruturar a gestão hospitalar de forma integrada”, ressaltou.

“Tivemos representantes de 14 partidos se manifestando e questionando o prefeito. Nem neste século e tampouco no século passado, vi um prefeito se dispor a conversar com os vereadores, fossem da situação ou da oposição, por mais de duas horas”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Reginaldo Pujol.

