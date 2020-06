Rio Grande do Sul Governo do RS repassa R$ 4 milhões para hospitais municipais sob gestão do Estado

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Dez hospitais gaúchos serão beneficiados Foto: Divulgação/HRBA Dez hospitais gaúchos serão beneficiados. (Foto: Divulgação/HRBA) Foto: Divulgação/HRBA

O governo gaúcho anunciou que repassará R$ 4,15 milhões para dez hospitais municipais contratualizados pelo Estado. Conforme anunciou o governador Eduardo Leite nesta segunda-feira (15), durante transmissão virtual, o aporte, em parcela única, é um auxílio para as ações de enfrentamento à Covid-19.

“Esse investimento faz parte da nossa estratégia de reforçar a rede de atendimento de saúde, especialmente de leitos de UTI, e ajudar a dotar o Rio Grande do Sul de condições para enfrentar o avanço da Covid-19 no nosso Estado”, destacou Leite.

A secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, explicou que a decisão do governo ocorreu porque a União criou políticas de repasse de recursos para hospitais filantrópicos, e Santas Casas participam de forma complementar do SUS (Sistema Único de Saúde) – Lei 13.995/2020 –, mas não incluiu hospitais públicos municipais.

“Por isso, decidimos nós, por orientação do governador, aportar esses mais de R$ 4 milhões para os hospitais contratualizados pelo Estado, hospitais 100% SUS. Um exemplo concreto é o Hospital Santa Terezinha de Erechim, que é referência para região, que receberá R$ 3,5 milhões. É um aporte financeiro possível e sabemos que vai contribuir para que a assistência seja garantida o mais próximo possível do cidadão”, apontou Arita.

Hospitais beneficiados:

• Fundação Hospitalar Santa Terezinha – Erechim: R$ 3,5 milhões

• Fundação Hospitalar São Jose – Cambará do Sul: R$ 100 mil

• Fundação Médico Hospitalar – Lavras do Sul: R$ 50 mil

• Hospital de Butiá – Butiá: R$ 100 mil

• Hospital de São Vicente Do Sul – São Vicente do Sul: R$ 50 mil

• Hospital Municipal – Campinas do Sul: R$ 100 mil

• Hospital Municipal – Saldanha Marinho: R$ 50 mil

• Hospital Municipal – São Pedro do Sul: R$ 100 mil

• Hospital Municipal Doutor Aderbal Schneider – Salto do Jacuí: R$ 50 mil

• Hospital Municipal Getulio Vargas – Estância Velha: R$ 50 mil

Ainda durante a transmissão virtual, o governador divulgou a abertura de um edital para a compra de 230 equipamentos para leitos de UTI no Estado. O valor das aquisições está estimado em R$ 25,3 milhões.

