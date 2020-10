Geral A ventilação é fundamental para conter o coronavírus em eventos realizados em locais fechados

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Os pesquisadores simularam três situações com números variados de espectadores e padrões de distanciamento social. (Foto: Divulgação/PMPA)

Máscaras e limitação de números são importantes, mas uma boa tecnologia de ventilação é o ingrediente mais essencial para diminuir o risco de disseminação do coronavírus em eventos em locais fechados, de acordo com um estudo alemão.

Pesquisadores dizem que os resultados do estudo também têm implicações para conter a epidemia entre a população como um todo.

Cerca de 1.500 voluntários com máscaras, gel antisséptico e rastreadores de proximidade compareceram a um show pop em local fechado em Leipzig em agosto para verificar como o vírus se propaga em grandes aglomerações.

Os pesquisadores simularam três situações com números variados de espectadores e padrões de distanciamento social, e criaram um modelo de computador da arena para analisar o fluxo de aerossóis de espectadores infectados em potencial.

“A descoberta mais importante foi entender como é crucial ter uma boa tecnologia de ventilação. Isto é essencial para diminuir o risco de infecção”, disse Stefan Moritz, líder do estudo Restart-19 da Escola de Medicina da Universidade de Halle.

O estudo também revelou que reduzir a capacidade de um local público, ter várias entradas em uma arena e colocar os espectadores sentados pode ter um grande impacto no número de contatos que as pessoas acumulam.

Suas recomendações incluem só permitir o consumo de alimentos em cadeiras, áreas de espera ao ar livre, uso de máscaras durante a duração do espetáculo e o emprego de fiscais para fazer com que as pessoas se atenham às regras de higiene.

Ventilação natural

A ventilação natural ajuda na prevenção de doenças viróticas, como é o caso do coronavírus, pois, ao favorecer a renovação do ar, reduz a possibilidade de disseminação do agente patológico. É o que explica o arquiteto Henrique Hoffman.

“A ventilação natural ajuda a prevenir doenças respiratórias pelo fato do ar estar sempre renovado, o que é importante tanto para minimizar a propagação de vírus e bactérias, quanto para a qualidade interna do ar, já que, ao respirar, o organismo transforma oxigênio em gás carbônico. Tempos atrás, era muito comum famílias inteiras se mudarem para cidades com boa qualidade de ar para tratamento de doenças respiratórias”, ressalta Henrique.

O vento, quando bem aproveitado, também auxilia no controle da temperatura, promovendo bem-estar e reduzindo a necessidade do uso de soluções mecânicas. Optar pela ventilação natural em vez de ar-condicionado é extremamente importante para ambientes de trabalho e para quem está praticando home office.

