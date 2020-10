Geral A Polícia Rodoviária Federal prendeu em Lajeado um casal que transportava quase 400 mil maços de cigarros paraguaios escondidos em uma carga de milho

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os maços de cigarros paraguaios estavam escondidos em uma carga de milho. (Foto: PRF/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quinta-feira (29), na BR-386 em Lajeado, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um casal que transportava quase 400 mil maços de cigarros paraguaios escondidos em uma carga de milho.

Agentes operacionais e de inteligência da PRF identificaram uma carreta emplacada em Tenente Portela que poderia estar envolvida com algum ilícito. O veículo foi localizado e o condutor abordado. Aos vistoriarem a carga, os agentes encontraram grande quantidade de caixas com cigarros no meio do milho. Estima-se que havia cerca de 400 mil maços no veículo, avaliados em dois milhões de reais.

O homem, de 40 anos, e a mulher, de 36, ambos de Tenente Portela, alegaram que a carga seria entregue em Porto Alegre. Eles não tinham antecedentes criminais e foram presos por contrabando e conduzidos com a carreta e as cargas para a área judiciária federal.

PRF apreende quase meio milhão de reais

Em outro caso, policiais rodoviários federais apreenderam, também na tarde desta quinta-feira, na BR-287 em Santiago, 440 mil reais sem comprovação de origem escondidos no interior de um caminhão.

Durante ações de combate ao crime, agentes operacionais e de inteligência identificaram um caminhão Mercedes Benz emplacado em Aceguá que estaria envolvido em alguma atividade ilícita. O condutor foi abordado e relatou que vinha de Porto Xavier, com destino a Santa Maria. A fiscalização do veículo revelou 440 mil reais escondidos na cabine, distribuídos embaixo do banco do carona, sob o carpete de revestimento da cabine e dentro do painel.

O homem, de 55 anos e residente em Alpestre, não possuía qualquer comprovação da origem do dinheiro. O dinheiro foi encaminhado à Receita Federal do Brasil.

Operação Finados

Com o feriado prolongado do Dia de Finados, a PRF realizará uma série de ações para garantir a segurança e a fluidez no trânsito das rodovias federais do Rio Grande do Sul. O enfrentamento à criminalidade nas regiões de fronteira e nas regiões metropolitanas e a fiscalização das principais causas de acidente como embriaguez ao volante e ultrapassagens irregulares ocorrerão em todas as rodovias federais do estado.

A PRF recomenda algumas condutas aos motoristas com o objetivo de evitar acidentes: respeitar a sinalização; fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada; conferir o funcionamento dos equipamentos obrigatórios; planejar a viagem e evitar dirigir com pressa, cansado ou com sono; se possível, viajar durante o dia; manter uma distância mínima de segurança em relação aos demais veículos; e em caso de chuva, redobrar os cuidados – se for o caso, reduzindo a velocidade.

Espera-se maior movimento de veículos nesta sexta-feira (30), a partir das 16h até o início da madrugada, e na segunda-feira (2), a partir do final da tarde. Em casos de emergências nas rodovias federais, a PRF atende pelo número 191. As informações são da PRF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral