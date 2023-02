Política A versão de Bolsonaro para a reunião com o ex-deputado Daniel Silveira e o senador Marcos do Val

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

O ex-presidente disse a seu ex-assessor que nada falou durante o encontro. (Foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro já construiu a primeira narrativa para negar o envolvimento com uma tentativa de golpe de estado, que teria Daniel Silveira e Marcos Do Val como colaboradores. De acordo com o que ele conversou com um interlocutor, um ex-colaborador do seu governo, sua conversa com o ex-deputado e o senador foi rápida. E que nela permaneceu mudo o tempo inteiro.

Disse que essa é uma atitude padrão que ele toma quando avalia que existe a possibilidade de estar sendo gravado.

A versão de Bolsonaro destoa na reportagem da revista Veja, que revelou o episódio. Primeiro, porque a reunião teria durado 40 minutos, segundo a reportagem que tem como base um depoimento do próprio senador — sob nenhum aspecto, portanto, poderia ser descrita como “rápida”.

No texto, consta também que na conversa ocorrida no Palácio da Alvorada no dia 9 de dezembro “Bolsonaro descreveu os detalhes” da operação do golpe. O ex-presidente disse a seu ex-assessor que nada falou durante o encontro.

