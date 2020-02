Magazine A viúva de Gugu aceita ganhar pensão menor do que a da mãe do apresentador

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

O apresentador morreu em novembro do ano passado após uma queda em sua casa em Orlando. Foto: Divulgação O apresentador morreu em novembro do ano passado após uma queda em sua casa em Orlando. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A médica Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato, teria aceitado a decisão da justiça que estabeleceu valores para as pensões que ela e a mãe do apresentador, Maria do Céu, vão receber.

Segundo informações da colunista Monica Bergamo, Rose aceitou ganhar um valor inferior.

Por decisão da justiça, Rose Miriam vai receber cerca de R$100 mil ao mês. Já Maria do Céu teve a pensão fixada no valor de R$ 163 mil.

Filho mais velho do apresentador Gugu, o jovem João Augusto Liberato registrou boletim de ocorrência contra a própria mãe. Segundo informações da revista Veja, ele foi à delegacia e, no depoimento, alegou que foi levado sem conhecimento para a casa de um advogado para discutir a herança do pai logo após o sepultamento do corpo do apresentador.

Ainda de acordo com a publicação, assim que tomou conhecimento do teor da conversa, o rapaz deixou o local imediatamente.

Perdão

Maria do Céu, mãe de Gugu, falou pela primeira vez da morte precoce do apresentador. Em entrevista à revista Veja, ela conta também detalhes da relação com o filho e assume estar decepcionada com Rose Miriam por conta da briga na Justiça pela herança do apresentador, que pode chegar ao valor de R$ 1 bilhão.

“A gente era uma família muito feliz (chora). Nunca vou perdoar a Rose por ter mentido para mim, dizendo que iria fazer um retiro religioso enquanto largou meus netos sozinhos nos Estados Unidos para vir ao Brasil armar essa briga na Justiça. Quando o Gugu estava aqui, a família almoçava inteira na casa dele aos domingos”.

