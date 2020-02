Magazine Thiaguinho deixa fãs eufóricos ao dar declaração inesperada sobre término com Fernanda Souza

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

O ex-casal anunciou a separação em outubro do ano passado. Foto: Reprodução O ex-casal anunciou a separação em outubro do ano passado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Thiaguinho deixou no ar uma possível volta com a atriz Fernanda Souza. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o cantor estava no lançamento do filme que conta a história do surfista Gabriel Medina e foi questionado se voltaria com Fernanda, mas não quis falar sobre o assunto e disse: “O coração está bem.”

As especulações de uma volta do casal são cada vez maiores. Os dois já foram vistos diversas vezes juntos.

Em dezembro, Fernanda Souza esteve no show de encerramento do projeto do cantor, Tardezinha, no Rio de Janeiro, o que gerou a dúvida se eles haviam voltado.

Os dois estavam juntos há oito anos e se separaram em outubro do ano passado.

Declarações

Em dezembro, Fernanda Souza falou abertamente pela primeira vez sobre sua separação de Thiaguinho. E garantiu que assim como escreveu no comunicado oficial do rompimento, eles continuam amigos. “Nós somos e continuaremos sendo amigos. Foi como falamos quando anunciamos a separação: ‘Não estranhem se nos virem na companhia um do outro'”, disse ao colunista Leo Dias.

E completou, falando sobre o bom relacionamento que mantém com o ex-marido, “ele faz questão da minha presença, e eu faço questão de estar lá com nossas famílias aplaudindo esse projeto tão vitorioso!”.

Logo após terminar seu relacionamento, Fernanda explica que notou que o termo ‘solteira’ passou a sempre anteceder seu nome. “É sério que em 2019 ainda se defina uma mulher pelo seu estado civil? Eu e nenhuma mulher deveríamos ser definidas por isso. Somos indivíduos, uma pessoa inteira, que se basta para além de ter ou não alguém ao lado”, esbravejou a apresentadora, que apareceu mais magra em foto nas redes sociais. E lamentou: “É engraçado como, para a mulher, o estado civil pesa tanto”.

