Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles. Foto: Reprodução A cerimônia dos melhores do cinema acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Oscar 2020 está quase chegando, o que significa que as maiores estrelas de Hollywood passam uma noite se divertindo e bebendo de graça. Mas, claro, os indicados a melhor atriz, melhor ator e melhor atriz coadjuvante – incluindo Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Joaquin Phoenix – também recebem uma sacola cheia de mimos antes da grande noite. A seleção de presentinhos é feita pela Distinctive Assets há quase 20 anos e o valor da ‘sacola’ deste ano é de mais de US$ 100.000 (cerca de R$ 424,3 mil).

Após os presentes com tema da maconha do ano passado – para comemorar a legalização da maconha na Califórnia – dessa vez os indicados foram agraciados com uma ‘experiência’ culinária única de chocolate com maconha, produzida pela Coda Signature. Os presentes também incluem vitrais personalizados com o rosto do indicado, sutiãs inteligentes (que aparentemente fornecem suas medidas precisas através de um aplicativo de celular), desodorantes e um quimono de seda.

Florence Pugh, Al Pacino e companhia também vão receber produtos de beleza, cigarros eletrônicos de ouro 24k, da Hollowtips, e algumas garrafinhas de ‘água com infusão de gás hidrogênio’ da HFactor, além de garrafas artesanais da Prospero Tequila Blanco e uma de vodca de edição limitada para quando a noite acabar.

Todos os solteirões de Hollywood que desejam mudar o status de seu relacionamento estão com sorte, pois acabam de ganhar uma assinatura dos serviços de encontros especializados da Draw Down the Moon. No caso de os maiores nomes de Hollywood precisarem de um descanso de todo o estresse, eles também ganham seis viagens – incluindo uma estadia em um iate de luxo Scenic Eclipse e cinco noites no Havaí.

De acordo com o portal Metro.co.uk, Lash Fary – fundador da Distinctive Assests – falou sobre a famosa “sacolinha” de presente: “Todo ser humano, independentemente de riqueza ou fama, aprecia a simples alegria de um presente. Embora a nossa sacola de presentes certamente não é dada com base na necessidade, ela é montada com um profundo sentimento de gratidão pelas incríveis performances que essas pessoas talentosas compartilharam conosco neste ano”.

