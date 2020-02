Magazine Gloria Maria revela como está sua saúde após tumor no cérebro

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Jornalista abriu o jogo sobre sua recuperação após tumor e revela quando volta à TV. Foto: Divulgação/Globo Jornalista abriu o jogo sobre sua recuperação após tumor e revela quando volta à TV. (Foto: Divulgação/Globo) Foto: Divulgação/Globo

A jornalista Gloria Maria decidiu contar como anda o seu tratamento após retirar um tumor do cérebro. Ela disse que está se dedicando à recuperação e, em breve, voltará ao trabalho no Globo Repórter.

A apresentadora afirmou que está se sentindo muito bem e retomará as viagens pelo mundo.

“Estou recebendo inúmeras mensagens perguntando como estou! Graças a Deus, estou cada dia melhor! Tratamento quase no final. Recuperação quase total. Falta pouco para tudo terminar!”, disse ela.

Gloria Maria contou quando volta à TV. “No final de fevereiro já volto ao trabalho apresentando o Globo Repórter e já preparando novas viagens para mostrar o mundo para vocês! Mais uma vez obrigada pelo carinho e por toda energia maravilhosa que vocês me mandam. O momento é só de agradecer. E de celebrar estar viva!”.

A apresentadora revelou novos detalhes sobre sua luta contra um tumor no cérebro. Em entrevista ao Jornal O Globo, ela revelou como descobriu a doença e o susto que foi este momento em sua vida.

“Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e, não sei como, cai, mas levantei. Subi as escadas, fui para o meu quarto, tirei a roupa e deitei. Era de sexta para sábado, tipo 8 horas, acordo com a minha filha Laura: ‘Mamãe, você vomitou?’. Quando olhei a cama era um mar de sangue”, disse ela, que revelou que teria dias de vida caso não tivesse ido ao hospital.

