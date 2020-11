Porto Alegre Abastecimento de água é retomado na Zona Sul de Porto Alegre após serviço na avenida Tronco

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Normalização total do sistema, em todos os bairros atingidos, deve ocorrer entre a noite desta terça e madrugada de quarta-feira. Foto: Luciano Lanes/PMPA Normalização total do sistema, em todos os bairros atingidos, deve ocorrer entre a noite desta terça e madrugada de quarta-feira. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Desde a conclusão do serviço de rebaixamento de adutora de água na madrugada desta terça-feira (24) na Vila Cruzeiro do Sul, o sistema de abastecimento na região foi retomado e está em processo de normalização. O rebaixamento, necessário para o avanço das obras da Tronco, foi feito em adutora de 400 milímetros de diâmetro, que conduz grande quantidade de água para canalizações e reservatórios do sistema. O forte calor registrado nesta terça, somado às cotas altas e baixas características da região, impactam na retomada dos bombeamentos do sistema de abastecimento. Em função disso, a normalização total do sistema, em todos os bairros atingidos, deverá ocorrer durante a noite desta terça e madrugada de quarta-feira (25), informou a prefeitura.

Os bairros que estão com abastecimento quase normalizado neste final da tarde são: Medianeira, Glória, Teresópolis, Santa Tereza, Cascata e Vila Nova. As partes mais altas e distantes destes bairros podem ainda estar em processo de normalização. Durante a noite e madrugada deve normalizar o abastecimento para os bairros Aparício Borges, Belém Velho, Campo Novo, Cavalhada, Cristal e Nonoai.

Serviço

A ação teve início na segunda-feira ( 23) entre as ruas Dona Malvina e Dona Otília, e desde as 5h da manhã o abastecimento foi interrompido. O serviço foi concluído cerca de 4h da manhã da terça-feira (24). Com a retomada das obras na Tronco, poderão ser necessários outros serviços emergenciais e programados, que serão divulgados pela prefeitura e pelo Dmae.

O rebaixamento de adutora consiste em deslocar a rede mais profundamente na via. O funcionamento do sistema de abastecimento de água opera interligando vários pontos, dependentes uns dos outros visto que é necessário que a água passe pelos metros de tubulações da rede, pelos reservatórios e bombeamentos. Não é possível levar a água para um ponto alto sem que ela passe pela área de baixo e seja bombeada para cima. O sistema de distribuição de água é diferente do sistema de distribuição de eletricidade. A energia retorna quase ao mesmo tempo em vários pontos.

Aspecto da água

Após o serviço, a água poderá retornar turva ou não transparente devido ao arraste de micropartículas inertes e não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, ligue 156, opção 2.

