Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde e municípios do Litoral abrem dez novos leitos de UTI em Osório

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Serão cedidos temporariamente ao hospita de Osório 20 bombas de infusão, dez respiradores de beira de leito e dez monitores.

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) emprestará ao Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, equipamentos para a abertura de mais dez leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto no reforço ao combate da pandemia da Covid-19. A oferta do serviço ocorrerá por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). A estratégia é necessária em vista da aproximação da temporada de veraneio e dos altos índices de ocupação de leitos já em funcionamento no Litoral Norte. O anúncio foi realizado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, em webconferência com prefeitos e gestores hospitalares da região, na tarde desta terça-feira (24).

Serão cedidos temporariamente 20 bombas de infusão, dez respiradores de beira de leito e dez monitores. Um esforço conjunto entre os municípios do Litoral Norte garantirá os recursos para as reformas do hospital, e o governo do Estado assumirá o custeio dos serviços até que os leitos sejam habilitados para receber verbas federais.

“Estamos todos fazendo nossa parte para garantir que nenhum cidadão fique sem acesso à assistência médica durante o verão, caso seja necessário em consequência da Covid-19 ou qualquer outro motivo”, disse Arita.

O diretor do hospital, Marco Aurélio Pereira, disse que ainda há margem para a abertura de mais dez leitos clínicos de retaguarda na instituição, aumentando a oferta assistencial aos veranistas. “Queremos abrir esses novos leitos o mais breve possível”, ressaltou.

A assistência hospitalar do Litoral Norte conta com hospitais nos municípios de Capão da Canoa, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Torres e Tramandaí, além das unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento.

Operação RS Verão Total 2020/2021

O governo informa que destinou R$ 6 milhões aos municípios onde aumenta o fluxo populacional durante o verão, ao receberem turistas, como no Litoral, na Serra e na Fronteira. Os recursos serão destinados ao reforço das ações de prevenção ao contágio do coronavírus e aos serviços de saúde nas unidades básicas, no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e em hospitais.

Além disso, a Portaria 728/2020, da Secretaria da Saúde, disponibiliza dois respiradores para seis hospitais dos litorais Norte e Sul, totalizando 12 equipamentos. Também estabelece que cinco ambulâncias serão deslocadas para o Litoral Norte, que recebe o maior fluxo entre todas as regiões.

