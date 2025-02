Acontece ABE 1858 inaugura nova escola de Educação Básica em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A escola objetiva uma formação alicerçada em pilares de grande relevância no âmbito educacional Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Beneficente e Educacional de 1858, pioneira na Educação do Rio Grande do Sul, apresenta aos porto-alegrenses uma nova instituição de Educação Básica: o Colégio Portoá.

A escola objetiva uma formação alicerçada em pilares de grande relevância no âmbito educacional, como pensamento científico e criativo, perspectiva ética e cidadã, conectividade, empreendedorismo e sustentabilidade.

Localizado na zona leste da capital – rua Guilherme Schell, 350 – o Colégio, neste primeiro ano, possui vagas para os Anos Iniciais – 1º ao 5º ano – e, a partir de 2026, as ofertará também para os Anos Finais – 6º ao 9º– e para o Ensino Médio. Com uma infraestrutura completa, área total de 4.618,45m², a escola possui salas multiuso, Laboratórios de Química, Física e Biologia, Espaço Maker e quadra esportiva.

Uma escola de futuros

A origem do Colégio Portoá alinha-se à de sua mantenedora, ABE 1858: instituição filantrópica com mais de 160 anos de atuação, fundada em Porto Alegre para auxiliar imigrantes alemães com trabalho, moradia, educação e com o atendimento de suas demais necessidades.

Portoá é uma ponte entre o passado e o futuro, um símbolo de jornada e transformação. O nome resgata a história dos imigrantes alemães que partiram de seus portos de origem, cruzaram oceanos em busca de novas oportunidades e desembarcaram em Porto Alegre, onde construíram suas vidas e seus legados memoráveis.

Assim, a escolha do nome posiciona o Colégio como um porto do qual se parte, representando o lugar em que cada estudante embarca em sua própria jornada de aprendizado e crescimento, rumo a novos futuros. Também se conecta diretamente a Porto Alegre, cidade que acolheu e transformou essas histórias, com a intenção de reforçar o compromisso com a comunidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/abe-nova-escola-educacao-basica-porto-alegre/

ABE 1858 inaugura nova escola de Educação Básica em Porto Alegre

2025-02-07