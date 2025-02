Acontece Samuel Resemini visita a ABIMAD 2025 e fortalece sua presença no setor de móveis e decoração

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Realizada de 4 a 7 de fevereiro, em São Paulo, a ABIMAD atrai profissionais do Brasil e do exterior, oferecendo um espaço para negócios, troca de experiências e o desenvolvimento de novas ideias. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O renomado empresário Samuel Resemini, líder no setor de móveis e decoração está participando da ABIMAD 2025, a principal feira do segmento no Brasil. O evento, que reúne as maiores marcas de móveis, design e decoração, é uma plataforma essencial para o fortalecimento de parcerias comerciais e o lançamento de novas tendências.

Com um portfólio de inovações e tendências que atendem ao mercado nacional e internacional, Samuel Resemini tem mostrado, ao longo dos anos, sua contribuição significativa para o setor. Sua presença na ABIMAD é uma demonstração de seu compromisso com a evolução do design e a inovação constante no mercado de móveis.

“Participar da ABIMAD é uma oportunidade para nos conectarmos com as mais importantes marcas do setor, além de acompanhar as últimas tendências de design e tecnologia. A feira é o lugar perfeito para fortalecer nossas parcerias e expandir nossa visão para o futuro da indústria”, afirmou Samuel Resemini durante sua visita.

A ABIMAD, que aconteceu de 04 a 07 de fevereiro, em São Paulo, é um evento que atrai profissionais do Brasil e do exterior, oferecendo um espaço para negócios, troca de experiências e o desenvolvimento de novas ideias para o mercado de móveis e decoração.

Samuel Resemini é um empresário de destaque no setor de móveis e decoração, conhecido por sua visão inovadora e pelo compromisso com a qualidade. Com uma carreira marcada por sucessos e inovações, Resemini continua a ser uma referência no mercado de design e mobiliário.

