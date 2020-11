Esporte Abel Braga testa positivo para COVID-19

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 20 de novembro de 2020

O técnico colorado Abel Braga testou positivo para COVID-19. De acordo com as informações dadas pelo departamento médico colorado, o profissional já cumpre isolamento, está em boas condições de saúde e assintomático. Com isso, os auxiliares Leomir de Souza e Osmar Loss dirigirão a equipe no período de afastamento do treinador.

O goleiro Keiller também teve resultado positivo para Covid-19 e está em isolamento. O preparador físico Cristiano Nunes testou negativo e retorna às suas funções no departamento de futebol.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte