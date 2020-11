Esporte Grêmio acerta ampliação do contrato de Renato até fevereiro

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Vínculo do técnico vai até 20 de janeiro. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 20 de novembro de 2020

O Grêmio teve o acerto da ampliação de contrato do técnico Renato Portaluppi até fevereiro de 2021, período no qual se encerra a atual temporada. O vínculo do treinador com o clube tem validade até o dia 20 de janeiro. As competições se encerram no final de fevereiro, e Renato quis a prorrogação para finalizar as competições em que o tricolor está na disputa.

A renovação contratual, no entanto, ainda não foi definida. As duas partes ainda conversam para chegar em um acordo, mas que deve se concretizar mais ao final do ano, como costume. Renato está no Grêmio desde 2016, com 7 títulos conquistados. Ademais, é o profissional mais longínquo no comando de um clube brasileiro.

Durante essa semana, o treinador atingiu a marca da quarta semifinal de Copa do Brasil em cinco disputadas, nessa sua última passagem, desde 2016. Não só, Renato também comanda a equipe em um momento positivo no Campeonato Brasileiro e vê mais uma responsabilidade pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Guarani.

No comando de Renato, o Grêmio entra em campo novamente no próximo domingo (22), pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte