Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Foto: Divulgação / Grêmio FBPA

O chileno Cesar Pinares foi oficialmente apresentado ao tricolor na manhã dessa sexta-feira (20). O jogador havia sido oficializado como reforço gremista ainda no início do mês, alguns dias antes do fechamento da janela, mas por conta da convocação para seleção chilena, sua apresentação ocorreu alguns dias depois.

Ressaltando a torcida, a chegada ao Brasil e as questões envolvendo sua adaptação, o jogador destacou que já conhecia a forma do Grêmio de jogar, o estilo de jogo do Renato e que era grato pela oportunidade de vestir a camiseta. “Me informei, sei o que significa o Renato para o clube. O estilo de jogo que ele tem me acomoda muito. Já joguei contra esse clube e sei da qualidade técnica que tem os jogadores.”, disse.

“A escolha pelo Grêmio é por toda trajetória que tem, pela importância que tem na América do Sul. É uma grande motivação e um grande prazer estar aqui.”, acrescentou.

Atuando como meio campista, o jogador se colocou a disposição do técnico Renato Portaluppi para escolher em qual formação jogará. “Tenho a possibilidade de jogar no meio-campo centralizado, por fora também. Obviamente, dentro do que o técnico quiser das minhas características, não teria problema em jogar em qualquer uma das duas.“, afirmou o jogador.

Ademais, Pinares, que jogava na Universidad Católica, teve dois confrontos com o Grêmio em 2019 e também em 2020, pela Libertadores, e reconheceu a força da equipe e também, da torcida. “A verdade é que a torcida do Grêmio é muito passional, presenciei isso ano passado. O estádio estava lindo.”

O jogador já deve ficar no banco de reservas na partida contra o Corinthians, no próximo domingo (22), pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Tricolor é o 7° colocado da tabela, com 33 pontos, se vencer a equipe paulista, pode chegar ao G4, em combinação com outros resultados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

