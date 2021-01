Inter Abel Braga valoriza estratégia usada para vencer o Ceará e projeta partida contra o Goiás: “Temos que nos adaptar às circunstâncias”

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Inter chegou a quinta vitória consecutiva no comando do técnico Abel Braga Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 8 de janeiro de 2021

O técnico Abel Braga avaliou positivamente a vitória por 2 a 0 em cima do Ceará, no confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas chamou atenção para um primeiro tempo sofrido por parte dos colorados. O Inter viu a equipe do técnico Guto Ferreira pressionar desde os primeiros minutos de jogo, mas conseguiu segurar o resultado sem gols pelos 45 minutos iniciais. No intervalo, Abel ajustou as peças que deram resultados na segunda etapa.

O técnico explicou na entrevista coletiva pós-jogo a forma como viu a partida e falou sobre as dúvidas para a próxima rodada, contra o Goiás, no domingo (10): “Estamos com os pés no chão. Sofremos muito no primeiro tempo, os nossos jogadores estavam escorregando, trocaram as chuteiras no intervalo e voltamos melhor para o segundo tempo. Estamos indo jogo a jogo, sofremos muito mais hoje (quinta) do que contra o Bahia, por exemplo. O Ceará não muda a forma de jogar, tem uma transição ofensiva muito qualificada. Vamos continuar em busca dos resultados. Já sei que perdi dois jogadores, vamos ver quem estará apto para colocarmos contra o Goiás“.

O colorado abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo, com o menino Caio Vidal, que marcou seu primeiro gol na equipe principal. Depois, aos 31, Yuri Alberto invadiu a área e superou o goleiro Richard. As estratégias utilizadas contra o Ceará que renderam a vitória colorada podem estar presentes na partida contra o Goiás:”Não fizemos marcação alta, fizemos uma marcação média, mas mesmo assim erramos muito. Temos que nos adaptar as circunstâncias. Vamos ter jogo domingo, será que o Goiás vai nos atacar? Eu torço que sim, mas se não atacar, temos que propor o jogo. Importante é você ter na recuperação de bola, uma transição rápida e conseguimos explorar isso. O Yuri é rápido, Edenilson, Caio é rápido, Patrick é forte demais. Nosso segundo gol foi um contra veneno do Ceará, usamos o Abel para dar a casquinha no lateral e o Yuri entrou por dentro. Isso é se adaptar ao momento do jogo”, disse.

Com a vitória o colorado assume a vice-liderança da competição, com 50 pontos. Na próxima rodada, encara o Goiás, no domingo (10), às 18h15, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter