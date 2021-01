Inter Para enfrentar o Goiás, Inter sofre com baixas por desfalque e lesão

8 de janeiro de 2021

Marcelo Lomba teve problema no joelho esquerdo nos minutos finais da partida contra o Ceará. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional



Mesmo conquistando uma vitória de 2 a 0 sobre o Ceará, na noite da última quinta-feira (7), e subindo para a segunda posição do Campeonato Brasileiro, o colorado saiu da partida com prejuízos no elenco. O técnico Abel Braga deixou a Arena Castelão com baixas e dúvidas para a próxima partida da competição, contra o Goiás, no domingo (10).

Yuri Alberto e Edenilson, estavam entre os 9 colorados pendurados, e receberam o terceiro cartão amarelo. Aos 16 minutos do segundo tempo, Yuri acabou punido por falta em Samuel Xavier. Edenilson foi advertido já nos acréscimos, aos 51, ao derrubar Lima antes de invadir a área. Ambos não jogam contra os goianos.

Já a dúvida fica por conta do goleiro Marcelo Lomba. O jogador precisou sair de campo aos 42 minutos do segundo tempo, após uma trombada com Rodrigo Moledo. Ao sair, não conseguia ficar em pé e precisou de um saco de gelo na altura do joelho. Ele será reavaliado pelo departamento médico, que já é ocupado por Danilo Fernandes, seu sucessor nas goleiras com uma contratatura muscular. Uendel também se recupera de um edema na coxa esquerda.

No entanto, o retorno de Thiago Galhardo é o que alivia a escalação do técnico Abel Braga. O artilheiro colorado na temporada ficou de fora do jogo contra o Ceará, após levar o terceiro amarelo na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia.

Confirmada a vitória sobre o Ceará, o Inter chegou aos 50 pontos e ocupa a 2° posição do Brasileiro, atrás apenas do São Paulo, que soma 56 pontos. Na próxima rodada, o time de Abel Braga enfrenta o Goiás. A partida, válida pela 29ª rodada, será disputada no domingo, às 18h15, no Beira-Rio.

