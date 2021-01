Inter “Ele é um cara olho no olho” destacou Caio Vidal sobre as chances que vem recebendo de Abel Braga

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Autor de um dos dois gols na vitória do Inter na noite de ontem (07) diante do Ceará, Caio Vidal destacou após o jogo as chances recebidas por Abel Braga para estar vestindo a camisa colorada no profissional. O atleta disputou até aqui seis jogos e ontem realizou seu primeiro gol na equipe profissional.

“Pra mim é bastante importante essa oportunidade que o professor Abel me deu, ele é um cara olho no olho. Eu acho que me encaixei bem nesse esquema do Internacional.”

“O meu sonho é fazer história com a camisa do Inter, dar muita alegria à torcida colorada. ”

O jovem jogador colorado também falou sobre sua função dentro do time:

“Na Copinha, eu estava focado, mas não era a posição que eu gostava de jogar. Hoje eu estou mais feliz na ponta direita.”

Recebendo oportunidades do técnico Abel Braga, Caio Vidal pode estar no time titular do Inter novamente na partida do próximo domingo (10), contra o Goiás, no Beira-Rio. Se vencer, o Inter pode encostar ainda mais no líder São Paulo, podendo ficar até 3 pontos da equipe paulista.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

