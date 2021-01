Inter Inter vence o Ceará por 2 a 0 e garante segunda posição no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Caio Vidal abriu o placar para o Internacional. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 7 de janeiro de 2021

Sem Thiago Galhardo, o Inter entrou em campo na noite dessa quinta-feira (7) em busca dos três pontos para retornar ao G4 do Brasileirão. Enfrentando o Ceará na Arena Castelão, o placar foi de

PRIMEIRO TEMPO

Ambas equipes tentaram iniciar o jogo se conhecendo. No entanto, foi o mandante que pressionou o colorado contra seu próprio campo de defesa. Aos 2 minutos, Cléber avançou com o ataque, carregou na área e rolou para Vina finalizar. Atacante bateu forte e Víctor Cuesta defendeu de cabeça, na linha do gol.

Errando passes sequenciais, o colorado não conseguia engrenar até a área de ataque. Portanto, foi apostando na troca de passes lenta em uma tentativa de envolver o adversário.

Mas o que gritou mais alto foi a vantagem de jogar em casa. Novamente aos 14 minutos, o goleiro Marcelo Lomba dominou com os pés, atrasando a jogada. Cléber insistiu e conseguiu roubar a bola do goleiro. Centroavante recuou para Charles finalizar, mas marcação do Inter travou.

Mesmo sem lances de perigo real, a equipe cearense se mostrava superior. Com uma defesa sólida, barrava as tentativas de jogadas do Inter.

E assim, o primeiro tempo se encerrou com 0x0.

SEGUNDO TEMPO

E a segunda etapa se iniciou logo com gol colorado para abrir o placar na Arena Castelão. Edenilson puxou o contra-ataque pela lateral. Mandou para Caio Vidal, que avançou em velocidade e se esticou para finalizar, balançando as redes de Richard. Inter 1×0 Ceará.

O Ceará, ainda melhor em jogo, tentou. Mas noite era dos colorados.

Aos 31 minutos, Yuri Alberto recebeu de Abel Hernandez na intermediária e avançou sozinho. Encobriu o goleiro e marcou o segundo na Arena Castelão.Inter 2×0 Ceará.

E assim se encerrou. Com a vitória, Inter assumiu a 2ª posição da tabela do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter