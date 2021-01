Dando andamento à primeira rodada do Brasileiro 2020 em 2021, Ceará e Inter se enfrentam nesta quinta-feira (7), às 19h, na Arena Castelão, pela 28ª rodada do campeonato. Enquanto a equipe colorada busca a quinta vitória consecutiva, a equipe cearense quer reencontrar o caminho dos três pontos.

Inter

O colorado chega para essa partida com a manutenção da permanência do técnico Abel Braga, que conseguiu quatro vitórias consecutivas, três delas pelo Brasileirão. Até o início da rodada, era o quarto colocado na tabela com 47 pontos. Se vencer, pode dormir na vice-liderança, já que o Atlético-MG está com uma partida a menos. Para encarar a equipe cearense, Abel não poderá contar com Thiago Galhardo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com Danilo Fernandes e Uendel, que estão lesionados. Por outro lado, conta com a volta do goleiro Marcelo Lomba, do zagueiro Rodrigo Moledo e do lateral Moisés, que ficaram de fora da partida contra o Bahia.

O provável Inter tem: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Ceará