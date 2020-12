Inter Abel comemora primeira vitória no Brasileirão e analisa atuação da equipe: ”Estou satisfeito pelos jogadores”

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Colorado venceu o Botafogo por 2 a 1 nesse sábado (12). Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 13 de dezembro de 2020

Consolidando sua 2 vitória seguida e a 3 desde que assumiu novamente o comando técnico do Inter, Abel concedeu uma entrevista coletiva aonde ressaltou a qualidade do grupo colorado. A vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo veio de virada, com gols de Patrick, no primeiro tempo e de Yuri Alberto, em um lance confuso na segunda etapa.

Com a vitória, subiu de posição e assumiu a 5° colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Sem as duas outras competições, ficou mais fácil de focar as atenções ao campeonato nacional e Abel não descarta a possibilidade de título, já que a equipe, que foi líder durante várias rodadas, vêm buscando os pontos para chegar ainda mais alto na tabela, novamente.

”Nós temos que brigar por tudo aquilo que é possível. Não estamos em uma equipe comum, em um clube comum. Temos um grupo que sabe o que representa, então vamos tentar fazer o que for possível. O mais importante para nós era vencer o jogo, se manter no bolo, e vamos mantendo isso jogo a jogo.”, disse.

Na última quarta-feira (9) , Abel retornou à casamata após 15 dias afastado com COVID-19. E o resultado mesmo de vitória colorada sobre o Boca Juniors, foi resolvido nos pênaltis e a eliminação colorada se confirmou nas cobranças.

”O mais importante para nós era vencer, continuar no bolo. Voltamos a nos encontrar com vitórias. Apesar de que, óbvio, hoje o resultado era mais importante que a atuação. Você não pode imaginar como essa vitória me fez bem. Quando eu pegar a taça de vinho, o que me fará bem…”, brincou o técnico.

E agora, aliviado pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro, Abel terá uma semana de treinamentos visando o confronto contra o Palmeiras. O treinador quer justamente reverter a sensação que teve nas últimas derrotas.

”Vai fazer bem essa semana. Serão 15 dias, depois volta tudo de três em três dias. Hoje trouxe um pouco o Galhardo para trás, na saída de bola, para ele ficar com Zé Uelisson para não ter inferioridade no meio. Mas não adianta ficar explicando nada, estou satisfeito pelos jogadores. Não é fácil, muitos jogos fora. O time perdia jogos de uma maneira não muito correta”, concluiu.

O Inter agora é o quinto colocado na tabela, com 41 pontos. A partida contra o Palmeiras acontece no próximo sábado, às 21h, no Beira-Rio. As duas equipes disputam os primeiros lugares da tabela.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

