Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Técnico foi apresentado na última terça-feira (10) e já comandou duas partidas a frente da equipe colorada Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Com a derrota por 2 a 0 para o Santos, o Inter somou mais uma partida sem vencer sob o novo comandante Abel Braga. O técnico chegou na última terça-feira e esteve a frente da equipe que perdeu para o América-MG por 1 a 0 pela Copa do Brasil. No entanto, Abel não teve muitos dias para treinar sua equipe. Contra o América, coordenou um treino curto apenas um dia antes da partida, e para enfrentar o Santos, foram apenas dois dias de treinamento.

Após perder para o Peixe, o técnico se mostrou abalado pela segunda derrota consecutiva: “Sai todo mundo chateado porque em três dias são duas derrotas. Isso não passava na cabeça de nenhum de nós”. O colorado acabou perdendo a liderança do Brasileirão, sendo ultrapassado pelo Atlético-MG e vendo a equipe mineira abrir dois pontos de diferença.

“Mal consegui treinar o time, mas não tenho que dar desculpas. Isso aqui é o Inter. Com dor ou sem dor, temos de reagir. Quarta-feira, temos jogo decisivo, domingo, outro, e depois o Boca”, destacou Abel.

Mesmo com pouco tempo para treinar, a sequência de jogos vai se manter. No meio da semana, na quarta-feira (18), o Inter tem a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o América-MG, em Belo Horizonte, buscando reverter o placar do jogo de ida e conquistar uma vaga na semifinal. Já na outra semana, tem Copa Libertadores. No dia 25 recebe o Boca Juniors pelas oitavas de final da competição continental. E ainda, em meio a esses dois jogos, precisa encara o Fluminense, no domingo (22), pelo Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

