Inter Thiago Galhardo é convocado para a Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Artilheiro colorado nesta temporada, Thiago Galhardo foi convocado, pela primeira vez, para a Seleção Brasileira. O anúncio saiu no final da noite deste sábado (14). Ele substituirá Pedro, que sentiu dores no músculo adutor da coxa. A equipe médica entendeu que o atacante não poderia integrar o elenco na próxima partida das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com isso, Galhardo, que está em São Paulo, onde o Inter enfrentou o Santos nesta noite, se junta ao elenco de Tite para a partida diante do Uruguai, nesta terça-feira (17), às 20h, no Estádio Centenário de Montevidéu.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

