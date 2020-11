Inter Inter inicia preparação para jogo de volta contra o América-MG; Edenilson e Abel Hernández serão reavaliados

Para passar de fase, o colorado precisa vencer por dois gols de diferença Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

16 de novembro de 2020

O colorado deu início a preparação para a partida do meio da semana contra o América-MG ainda neste domingo (15). Após a derrota por 2 a 0 para o Santos no sábado (14), os jogadores não tiveram folga e se apresentaram no CT Parque Gigante para dar início ao trabalho visando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira (18), em Belo Horizonte. O treino foi dividido em duas partes. Os atletas que atuaram contra o Santos fizeram atividades físicas e regenerativas no gramado e o restante do grupo realizou treinamentos técnicos.

Edenilson e Abel Hernández, que saíram de maca na partida de sábado, passarão por uma reavaliação médica. O camisa 8 levou uma pancada no joelho direito em uma dividida com Felipe Jonatan logo aos quatro minutos de jogo. Saiu de campo na maca e até chegou a voltar ao gramado, mas logo precisou ser substituído. No segundo tempo, Abel Hernández saiu dores musculares.

O técnico Abel Braga comandará mais dois treinos antes de definir o time que entrará em campo na quarta (18), às 21h30, contra o América-MG, no estádio Independência. Nesta segunda-feira (16), o treino acontece na parte da tarde. O colorado precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 do primeiro duelo se quiser passar de fase. Para isso, precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória por um gol leva o confronto para os pênaltis.

